Từ những ồn ào khi mới bước chân lên sàn catwalk, Lê Bống đang dần khẳng định mình khi xuất hiện tại nhiều show diễn thời trang.

Cô nàng đa tài Lê Bống nhận được khá nhiều sự quan tâm sau khi quyết định lấn sân sang làm người mẫu, Hoa hậu.

Tuy nhiên, Lê Bống có khởi đầu không mấy suôn sẻ khi cô nàng nhận về hàng loạt bình luận công kích cho rằng body không phù hợp, kỹ năng trình diễn còn nhiều hạn chế.

Bỏ ngoài tai những chê bai, Lê Bống dần chứng mình lựa chọn của mình bằng việc liên tục xuất hiện tại các show thời trang, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Mới đây, Lê Bống còn tự tin "bóc phốt" việc bản thân suýt ngã khi lần đầu catwalk trong rừng.

Đăng tải clip lên mạng xã hội, Lê Bống thừa nhận bản thân cần học hỏi nhiều hơn nữa để không mắc phải những sai lầm tương tự.

"Chiếc đầm lần này Bống mặc với nhiều lớp vải, đi trên đôi giày cao gót và địa hình catwalk gồ ghề nhiều đoạn dốc đã khiến lúc đi Bống liên tục dẫm vào váy, suýt trượt ngã mấy lần", Lê Bống chia sẻ.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận về khá nhiều phản hồi tích cực. Điều này hoàn toàn trái ngược với những bình luận công kích trước đó. Có lẽ sự cố gắng và nỗ lực của Lê Bống khi rẽ hướng sang làm người mẫu hiện đang dần được đón nhận.

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