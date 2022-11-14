Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò

Nhịp sống trẻ 14/11/2022 12:24

Quên đi chuyện tình với Quang Hải, Nhật Lê giờ đã có cuộc sống mới bên người chồng đẹp trai, giàu có...

Nhật Lê được biết đến là tình đầu của Quang Hải, cả 2 từng có thời gian dài hẹn hò và công khai với người hâm mộ.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 1

Sau thời gian đường ai nấy đi, họ đều có cuộc sống riêng và bạn gái cũ Quang Hải cũng đã lập gia đình với chồng thiếu gia.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 2

Cụ thể, trước đây, dù sống khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng vào ngày trọng đại, những hình ảnh của Nhật Lê trong lễ hỏi đã được bạn bè chia sẻ rồi nhanh chóng lan truyền.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 3

Trong ngày vui của mình, Nhật Lê rạng rỡ cười hạnh phúc khi cuối cùng đã tìm được bến đỗ. Đồng thời, dân mạng cũng đã tìm ra được thông tin người ấy của cô nàng.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 4

Cũng từ đây, chuyện gia thế, học tập đến công việc hay đời sống của chồng Nhật Lê ế, học tập đến công việc hay đời sống của chàng trai này được mọi người khai thác triệt để.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 5

Được biết, chồng Nhật Lê tên H. từng có thời gian sang Mỹ du học. Hiện tại, anh đang làm công việc kinh doanh ở Đà Nẵng với nhiều lĩnh vực khác nhau như bar, cà phê, siêu thị hay đầu tư nhà đất

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 6

Trước mọi thông tin lan truyền, Nhật Lê hầu như không lên tiếng và chưa một lần đăng ảnh chính diện chồng lên trang cá nhân.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 7

Cuộc sống hiện tại của Nhật Lê kể từ sau khi lấy chồng khiến nhiều người tò mò. Cô không thường xuyên cập nhật chuyện đời tư lên mạng.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 8

Thay vào đó, Nhật Lê chủ yếu đăng những bức hình sang chảnh, đi chơi, mua sắm hay du lịch cùng bạn. Mọi người nhận xét, cô gái ngày nào giờ đây thay đổi khác biệt.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 9

Không còn ngây thơ hay đáng yêu, thay vào đó, Nhật Lê trở nên quyến rũ và sang trọng đúng chuẩn vợ của thiếu gia.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 10

Ngoài ra, từ những hình ảnh cô đăng tải có thể thấy Nhật Lê đang sống khá hạnh phúc. Những dòng trạng thái của cô chủ yếu về chuyện tình yêu hay những câu thả thính phổ biến mà giới trẻ thường dùng.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 11

Nhìn thấy cuộc sống của Nhật Lê hiện tại, nhiều fan không khỏi vui mừng. Cuối cùng, cô gái 17 tuổi năm nào từng gây ra nhiều ồn ào bây giờ đã có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người chồng giàu có.

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò - Ảnh 12

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