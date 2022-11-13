Chú rể trét bánh kem thô bạo lên mặt cô dâu giữa tiệc cưới, lập tức nhận về "rổ gạch đá" từ cộng đồng mạng

Mới đây, cảnh tượng chú rể trét đầy bánh kem lên mặt cô dâu một cách tàn bạo lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội TikTok khiến nhiều người chú ý. Được biết, đám cưới này là của một cặp đôi người Mỹ và được quan khách tham quay lại.

Theo đoạn video đăng tải trên nền tảng mạng xã hội TikTok, có lẽ lễ cưới của cặp đôi đã đến nghi lễ cắt bánh. Lúc này, chú rể bước đến chiếc bánh kem 3 tầng, cắt một miếng. Điều bất thường là chủ rể không đặt miếng bánh lên đĩa mà anh cầm hẳn lên tay, rồi quay người đi về hướng cô dâu.

Thấy hành động của chồng, cô dâu lập tức hiểu chuyện và nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, chú rể đã bắt kịp cô và trét thẳng miếng bánh vào mặt người vợ mới cưới. Đáng nói, anh liên tục bôi bánh kem khắp người vợ, thậm chí khiến cô ngã xuống sàn nhưng người đàn ông vẫn không dừng trò đùa của mình lại.

Sau đó chú rể đỡ cô dâu dậy. Khi một người phụ nữ khác đến giúp cô dâu lau bánh trên mặt và bộ đầm cưới, cô dâu được nhìn thấy đang cười thích thú trước trò đùa của chú rể. Được biết, chính cô dâu là người đăng đoạn video ghi lại vụ việc trên lên internet.

Song phản ứng của dân mạng lại hoàn toàn ngược lại với thái độ vui vẻ của họ. Nhiều người cảm thấy hành động hung hăng, quá trớn của chú rể có phần phản cảm. Thậm chí có người còn khuyên cô dâu nên ly dị sớm để sau này tránh rước họa vì "máu ăn thua" của chồng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

"Rồi bố mẹ cô dâu nhìn thấy cảnh tượng này chắc dắt con về luôn chứ ở đó mà cưới xin",

"Lễ cưới là 1 ngày đặc biệt, cô dâu sửa soạn trang điểm mấy tiếng đồng hồ, xong khắp người đầy bánh kem. Thật lố bịch",

"Nhìn tới nhìn lui sao không thầy đùa vui chút nào vậy nhỉ. Nhìn như kiểu muốn đánh nhau đến nơi đúng hơn",

"Với tôi, trò bôi bánh kem là trò bẩn nhất trong các bữa tiệc, thêm hành động của chú rể nữa vote li dị sớm",...

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng.