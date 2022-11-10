Khoảnh khắc xuất hiện chung của Vũ Thanh Quỳnh và Vũ Ngọc Châm được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Mới đây, "hot girl dao kéo" Vũ Thanh Quỳnh và hot girl đình đám một thời Vũ Ngọc Châm đã có màn "đọ" nhan sắc cùng nhau trên Instagram story. Hai cô nàng họ Vũ hé lộ sẽ cùng nhau hợp tác trong một dự án sắp tới khiến dân tình đừng ngồi không yên.

Phần lớn dân mạng đều xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của hai nàng mỹ nhân, nhiều người cũng bàn luận xem cô gái nào có nhan sắc nhỉnh hơn.

Vũ Thanh Quỳnh được biết đến là “người đẹp dao kéo” với câu chuyện thay đổi cuộc đời truyền cảm hứng đến nhiều người.

Ngày càng xinh đẹp và có một công việc ổn định, cô nàng giờ đây có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trước cuộc động dao kéo, Thanh Quỳnh sở hữu gương mặt khá thô và không mấy nổi bật, cô nàng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc cũng như các mối quan hệ.

Tuy nhiên, sau đó khi bước chân ra khỏi chương trình làm đẹp, cô nàng quê Nam Định bỗng "vịt hóa thiên nga" nhanh chóng lọt top những hot girl PTTM thành công nhất.

Với vóc dáng mới, Thanh Quỳnh nhận được rất nhiều lời mời làm MC, người mẫu chụp ảnh quảng cáo. Cũng nhờ tự tin hơn mà cô mạnh dạn theo đuổi đam mê thiết kế thời trang của mình.

Trong khi đó, Vũ Ngọc Châm là cựu tiếp viên hàng không, hot girl nổi tiếng của Hà thành.

Vũ Ngọc Châm hiện đang có mối tình hạnh phúc cùng bạn trai là giám đốc giàu có.

Vũ Ngọc Châm sở hữu nước da trắng nuột nà, thân hình đẹp hoàn hảo.

Sở hữu chiều cao 1m65, cựu tiếp viên hàng không có gu ăn mặc sành điệu.

Mỹ nhân 9X cũng từng vướng nghi vấn nâng ngực sau loạt ảnh thời trang khoe vòng một nóng bỏng.