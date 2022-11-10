Hai nàng hot girl "họ Vũ" đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa

Nhịp sống trẻ 10/11/2022 13:28

Hot girl dao kéo Vũ Thanh Quỳnh và hot girl Hà thành Vũ Ngọc Châm mới đây đã khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa một phen bởi màn đọ nhan sắc "một chín một mười".

Mới đây, "hot girl dao kéo" Vũ Thanh Quỳnh và hot girl đình đám một thời Vũ Ngọc Châm đã có màn "đọ" nhan sắc cùng nhau trên Instagram story. Hai cô nàng họ Vũ hé lộ sẽ cùng nhau hợp tác trong một dự án sắp tới khiến dân tình đừng ngồi không yên.

Khoảnh khắc xuất hiện chung của Vũ Thanh Quỳnh và Vũ Ngọc Châm được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 1

Phần lớn dân mạng đều xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của hai nàng mỹ nhân, nhiều người cũng bàn luận xem cô gái nào có nhan sắc nhỉnh hơn.

Vũ Thanh Quỳnh được biết đến là “người đẹp dao kéo” với câu chuyện thay đổi cuộc đời truyền cảm hứng đến nhiều người.

Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 2

Ngày càng xinh đẹp và có một công việc ổn định, cô nàng giờ đây có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 3

Trước cuộc động dao kéo, Thanh Quỳnh sở hữu gương mặt khá thô và không mấy nổi bật, cô nàng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc cũng như các mối quan hệ.

Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 4

Tuy nhiên, sau đó khi bước chân ra khỏi chương trình làm đẹp, cô nàng quê Nam Định bỗng "vịt hóa thiên nga" nhanh chóng lọt top những hot girl PTTM thành công nhất.

Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 5

Với vóc dáng mới, Thanh Quỳnh nhận được rất nhiều lời mời làm MC, người mẫu chụp ảnh quảng cáo. Cũng nhờ tự tin hơn mà cô mạnh dạn theo đuổi đam mê thiết kế thời trang của mình.

Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 6

Trong khi đó, Vũ Ngọc Châm là cựu tiếp viên hàng không, hot girl nổi tiếng của Hà thành.

Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 7Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 8

Vũ Ngọc Châm hiện đang có mối tình hạnh phúc cùng bạn trai là giám đốc giàu có.

Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 9

Vũ Ngọc Châm sở hữu nước da trắng nuột nà, thân hình đẹp hoàn hảo.

Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 10

Sở hữu chiều cao 1m65, cựu tiếp viên hàng không có gu ăn mặc sành điệu.

Hai nàng hot girl 'họ Vũ' đọ sắc chung một khung hình khiến CĐM tranh cãi nảy lửa - Ảnh 11

Mỹ nhân 9X cũng từng vướng nghi vấn nâng ngực sau loạt ảnh thời trang khoe vòng một nóng bỏng.

Từ khóa:   Vũ Thanh Quỳnh Vũ Ngọc Châm Hotgirl Việt

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