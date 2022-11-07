Tạm biệt "búi tóc củ tỏi" đặc trưng, vợ Lê Dương Bảo Lâm bỗng thăng hạng nhan sắc, đến chồng cũng ngơ ngác không nhận ra

Bà mẹ 3 con khoe kiểu tóc mới, trang điểm nhẹ nhàng khác với vẻ ngoài giản dị, mộc mạc thường thấy.
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Mới đây trên Facebook cá nhân, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ loạt ảnh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, bà mẹ 3 con khoe kiểu tóc mới, trang điểm nhẹ nhàng khác với vẻ ngoài giản dị, mộc mạc thường thấy. Đi cùng loạt ảnh, cô viết: "Alo, Quỳnh có nhà không ta?".
Trước đó, Quỳnh Quỳnh từng nhận nhiều sự quan tâm khi bị chê ăn mặc luộm thuộm. Lê Dương Bảo Lâm liền lên tiếng bênh vực bà xã: "Em ơi cái đó là đơn giản, người ta vì chồng vì con, buôn gánh bán bưng. Cái đơn giản với luộm thuộm nó khác. Luộm thuộm là chỉ người tóc tai bù xù, quần áo rách, còn vợ của tôi thơm, chỉ là bộ đồ hơi cũ thôi. Tôi có mua đồ mới nhưng vợ không chịu mặc".
Tuy nhiên trên thực tế, Quỳnh Quỳnh thời còn xuân sắc vốn đã rất xinh đẹp. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt với những đường nét thanh tú và làn da trắng.
Sau khi kết hôn và trở thành mẹ của các thiên thần nhỏ, cô ít chăm chút ngoại hình hơn, dành thời gian lo cho gia đình. Điều này nhận được nhiều sự đồng cảm.
Thường ngày xuề xòa, giản dị, thế nhưng "nóc nhà" của Lê Dương Bảo Lâm mỗi khi make-up, lên đồ lại gây trầm trồ vì rất xinh đẹp, ưa nhìn.