Những đám cưới "sặc mùi vàng" của miền Tây Đô khiến cư dân mạng "không tin được vào mắt": Cặp đầu tiên nhận đến 320 lượng vàng

Cô dâu được nhắc đến trong câu chuyện ấy chính là Hà Ngọc Trân (Thốt Nốt, Cần Thơ). Theo đó, vừa qua, cô nàng cùng chú rể Trần Nhân đã chính thức tổ chức hôn lễ tại quê nhà. Vào ngày trọng đại của cặp đôi, gia đình hai bên tặng tiền và vàng với số lượng "chóng mặt", trong đó, tổng số vàng cô dâu chú rể được tặng là khoảng 300 cây.

Tổng cộng, cô dâu Ngọc Trân và chú rể Trần Nhân đã nhận 250 cây vàng từ gia đình hai bên, 3 tỷ đồng tiền mặt từ nhà trai, 20 cây vàng và 300 triệu đồng từ nhà gái. Ngoài ra, cô em chồng "chịu chơi" cũng đã tặng cho cặp đôi 20 cây vàng. Tổng cộng, cặp đôi đã nhận được khoảng 300 cây vàng (khoảng hơn 16 tỷ đồng) kèm theo hơn 3 tỷ tiền mặt. Tổng giá trị quà cưới của cặp đôi rơi vào khoảng gần 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, không gian tiệc cưới, cổng chào, nhà tiệc cũng khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì quá lộng lẫy. Cô dâu Hà Ngọc Trân cũng chi tiền mạnh tay để mướn thợ trang điểm trong ngày trọng đại. Chia sẻ với Eva, anh Phương Huy - thợ trang điểm cho Ngọc Trân cho biết, cô dâu đã chi 25 triệu cho 2 ngày, chưa tính tiền trang điểm cho người nhà. Anh cho biết thêm, đây là đám cưới xa hoa nhất mà anh từng được thấy trong suốt nhiều năm làm nghề make-up.

Trước đó, cô dâu Quỳnh Lê (Ô Môn, Cần Thơ) cũng khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi được tặng 30 cây vàng kèm 400 triệu đồng tiền mặt trong ngày cưới. Được biết, đám cưới của cặp đôi diễn ra trong mùa dịch, chỉ có khoảng 10 người thân trong gia đình tham dự. Chính vì thế, họ hàng hai bên muốn con cái được "nở mặt", tặng cho các con nhiều tiền vàng.

Gia đình hai bên cũng muốn các con có số vốn làm ăn khi về chung một nhà sau này.

Những đám cưới xứ Tây Đô luôn khiến cư dân mạng "mắt chữ A mồm chữ O" vì độ hoành tráng, cùng số tiền vàng quà cưới "khủng".

Trước đó, cô dâu Ánh Nguyệt (Phong Điền, Cần Thơ) cũng khiến dân tình xuýt xoa khi được nhà chồng tặng hàng chục cây vàng trong ngày cưới. Nhìn cảnh cô dâu đeo vàng "đỏ cổ", "nặng cả tay", nhiều người hài hước đùa rằng: "Để em gánh vác phần nặng nhọc này thay chị".

Nếu 3 đám cưới vừa kể trên khiến dân tình trầm trồ bởi vàng thì đám cưới của cô dâu - chú rể sau đây lại rất "giản dị" khi không có vàng mà chỉ có... tiền mặt, đồng hồ bạc tỷ và sổ đỏ. Đó là đám cưới của cô dâu Thúy Quỳnh và chú rể Duy Khương tại Cần Thơ. Theo đó, cặp đôi đã nhận được 1 tỷ đồng tiền mặt, 1 sổ đỏ và 2 chiếc đồng hồ thương hiệu xa xỉ đến từ Thụy Sĩ, có giá 2 tỷ đồng.

Cô dâu Thúy Quỳnh và chú rể Duy Khương nhận được quà "khủng" trong ngày cưới.

Cặp đôi Tây Đô có đám cưới hoành tráng khiến dân tình trầm trồ.

Những món quà trong ngày cưới không chỉ mang tính vật chất mà còn chứa những ý nghĩa về tinh thần. Gia đình, họ hàng tặng quà cưới bằng tiền, vàng với hy vọng các con sẽ có một khởi đầu suôn sẻ, cùng nhau có một cuộc sống ấm no, sung túc sau này. Bạn nghĩ sao về những đám cưới "khủng" xứ Tây Đô?