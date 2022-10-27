Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh diện trang phục dân tộc truyền thống, nhan sắc bùng nổ khiến netizen khen không ngớt lời!

Nhịp sống trẻ 27/10/2022 07:49

Nhan sắc của hai ái nữ nhà Quyền Linh quả thực khiến các bạn đồng trang lứa ai nấy cũng phải ghen tỵ

Mới đây, trên tiktok, Quyền Linh đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh của cả gia đình anh trong chuyến du lịch tại Hà Giang. Trong clip, cả nhà Quyền Linh đều diện trang phục dân tộc được làm bằng thổ cẩm.

Vẫn cứ như thường lệ, các cô công chúa nhà nam MC tiếp tục lấn át mọi khung ảnh. Nếu như Lọ Lem nhẹ nhàng, thùy mị làm đốn tim biết bao người thì Hạt Dẻ cũng chả kém cạnh về sắc vóc, cô bé mang sự hiện đại, thông minh của riêng mình.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh diện trang phục dân tộc truyền thống, nhan sắc bùng nổ khiến netizen khen không ngớt lời! - Ảnh 1
Cả nhà Quyền Linh đi du lịch Hà Giang

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh diện trang phục dân tộc truyền thống, nhan sắc bùng nổ khiến netizen khen không ngớt lời! - Ảnh 2
Con gái út của MC Quyền Linh, nhan sắc của cô bé cũng chẳng thua gì chị gái của mình

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh diện trang phục dân tộc truyền thống, nhan sắc bùng nổ khiến netizen khen không ngớt lời! - Ảnh 3
Còn Lọ Lem có nét đẹp của sự dịu dàng, nhẹ nhàng và thùy mị
Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh diện trang phục dân tộc truyền thống, nhan sắc bùng nổ khiến netizen khen không ngớt lời! - Ảnh 4
Lọ Lem sở hữu chiều cao cũng khá khủng

Không chỉ lấn át khi đứng cạnh bố mẹ, trong các khung ảnh khi đọ sắc cùng những người đẹp Vbiz gần đây thì hai ái nữ nhà Quyền Linh còn khiến dân tình trầm trồ vì nhỏ tuổi mà sáng bần bật không thua gì những người đẹp nổi tiếng.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh diện trang phục dân tộc truyền thống, nhan sắc bùng nổ khiến netizen khen không ngớt lời! - Ảnh 5
Lọ Lem và Hạt Dẻ khi đọ sắc cùng con gái của diễn viên Lê Hóa

Có thể thấy, càng ngày càng lớn thì hai ái nữ nhà Quyền Linh càng xinh xắn chính vì điều này mà mỗi khi ngắm nhìn khung ảnh của cả hai thì dân tình đều xuýt xoa khuyên Quyền Linh nên cho các ái nữ đi thi hoa hậu khi đủ tuổi.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh diện trang phục dân tộc truyền thống, nhan sắc bùng nổ khiến netizen khen không ngớt lời! - Ảnh 6

Thậm chí cũng có nhiều nàng hậu cũng từng bày tỏ mong muốn Lọ Lem và Hạt Dẻ sẽ trở thành thí sinh của cuộc thi sắc đẹp. Với vẻ ngoài như hiện tại nếu tham gia thì hai công chúa nhà Quyền Linh cũng rất có thể sẽ đạt được thành tích cao.

 

 

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Từ khóa:   con gái Quyền Linh MC Quyền Linh nhịp sống trẻ

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