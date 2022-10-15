Ái nữ nhà NSƯT Ngọc Huyền vừa tròn 18 dáng đẹp mượt mà, thừa hưởng gen trội từ mẹ, xinh như Hoa hậu

Dù không còn hoạt động rầm rộ ở Việt Nam, NSƯT Ngọc Huyền vẫn là một trong những giai nhân làng cải lương nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ trong nước. Đặc biệt là bên cạnh sự nghiệp ca hát, gia đình nhỏ với cô con gái lớn vừa tài giỏi vừa xinh đẹp của giọng ca cải lương đình đám cũng trở thành đề tài được dân tình "săn đón".

Được biết, con gái của cô là Hà Tiên. Cô nàng vừa tròn 18 tuổi. Hình ảnh mới nhất của con gái nghệ sĩ Ngọc Huyền khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Hà Tiên diện một chiếc đầm ôm sát cơ thể. Có thể thấy, Hà Tiên sở hữu vóc dáng thon gọn và đôi chân thon dài. Suối tóc đen dài, bồng bềnh mang đến cho cô nàng thêm phần nữ tính.

Trước đây Hà Tiên thường chỉ ăn mặc rất giản dị. Lần “lên đồ” này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về ngọai hình lẫn sắc vóc của cô nàng.

Nếu theo dõi nghệ sĩ Ngọc Huyền và cô nàng Hà Tiên thường xuyên, có thể thấy đây không phải là điều bất ngờ. Nhiều lần nữ nghệ sĩ cải lương không khỏi tự hào khoe ảnh xinh đẹp của con gái mình.

Từ khi mới 16, 17 tuổi, Hà Tiên đã sở hữu một thân hình vô cùng cân đối với những đường cong hút mắt.

Hai mẹ con Nghệ sĩ Ngọc Huyền cùng diện áo dài. Hà Tiên được ví như bản sao của nữ nghệ sĩ.

Hà Tiên rạng rỡ bên gia đình, khoe đôi chân dài đắt giá và làn da sáng mịn màng.

Hà Tiên thường xuất hiện với hình ảnh rất giản dị. Cô nàng luôn thoải mái để mặt mộc mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ cũng như trong những khoảnh khắc đời thường.

Một trong số ít những lần con gái nghệ sĩ Ngọc Huyền make-up. Cô nàng khéo léo kết hợp makeup tone Tây và châu Á giúp gương mặt góc cạnh vừa đủ nhưng cũng không làm cô nàng bị quá già.

Thường ngày, Hà Tiên vẫn là một cô nàng rất sành điệu. Mỗi khi "lên đồ" Hà Tiên đều khiến nhiều người bất ngờ. Layout makeup thường ngày của con gái nữ nghệ sĩ cải lương 7X khá đơn giản. Chỉ là tô thêm tí son, đánh nhẹ chút má hồng mà cô bạn 10X vẫn khoe khéo đường nét thanh tú trên mặt.

Không dừng lại ở dung mạo xinh đẹp, con gái NSƯT Ngọc Huyền còn sở hữu vóc dáng chuẩn mực. Tuy mới 18 tuổi nhưng Hà Tiên đã sở hữu chiều cao lý tưởng và đôi chân dài miên man. Cộng hưởng cùng năng khiếu âm nhạc đã được bộc lộ từ sớm, người hâm mộ đều cho rằng 10X có thể nối nghiệp mẹ trở thành một ngôi sao có tài và sắc.

Hà Tiên đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập. Cô nàng vừa tốt nghiệp cách đây không lâu. Mặc đồng phục cử nhân, con gái nghệ sĩ Ngọc Huyền thắp sáng khung ảnh với nét đẹp vô cùng dịu dàng, khả ái.

Không chỉ có thành tích học tập “khủng”, cô công chúa nhà Ngọc Huyền cũng rất có năng khiếu âm nhạc, điều này chắc chắn được kế thừa từ người mẹ tài năng của mình. Được biết, Hà Tiên đang theo học một chương trình học về piano tương đương trình độ đại học. Từ nhỏ đến nay, Hà Tiên cũng thường xuyên song ca cùng mẹ trên nhiều sân khấu lớn nhỏ.