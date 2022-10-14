Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt

Gái xinh Tô Khánh Huyền là bạn gái của cầu thủ Phạm Đức Huy. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò đã lâu nhưng mới công khai cách đây ít lâu.

Người đẹp này sở hữu gương mặt khả ái, đường cong nuột nà, thậm chí còn có gu ăn mặc vô cùng nóng bỏng.

Được biết, Huyền Tô sinh ra và lớn lên ở Yên Bái. Hiện tại, cô nàng đang là giám đốc của một công ty nội thất lớn ở Hà Nội. Bên cạnh đó, cô cũng đang quản lý một tiệm Tatoo Bar khá nổi tiếng ở Hà Thành.

Trên trang cá nhân, người đẹp không chia sẻ nhiều về tips làm đẹp nhưng cư dân mạng tin rằng cô có bí quyết để xây dựng vóc dáng ấn tượng.

Khánh Huyền có sở thích nấu nướng, cô thường tự mình vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

Khánh Huyền không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đầy gợi cảm của mình trên mạng xã hội.

Ngoài Khánh Huyền, bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải cũng là nàng WAG sở hữu thân hình gợi cảm.

Mặc dù cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp những khoảng khắc xuất hiện cùng nhau nhưng họ chưa công khai.

Chu Thanh Huyền sinh năm 1994. Người đẹp nổi bật với diện mạo khả ái, vóc dáng cân đối.

Hot girl sinh năm 1994 sở hữu gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng ngần cùng số đo 3 vòng cực chuẩn. Bởi thế, không lạ gì khi Chu Thanh Huyền lọt vào danh sách các hot girl có hàng chục nghìn lượt theo dõi dù không phải người trong showbiz.

Mặc dù hơn Quang Hải hơn 3 tuổi nhưng cặp đôi không hề có sự chênh lệch về ngoại hình.

Nhan sắc xinh đẹp của Chu Thanh Huyền nổi bật không khác gì các hot girl hiện nay.

Sau những ồn ào về mặt tình cảm, Quang Hải dần kín tiếng hơn trong việc chia sẻ thông tin về đời tư. Việc yêu Chu Thanh Huyền cũng chưa một lần được nam cầu thủ xác nhận dù cả hai không ít lần bị bắt đầu xuất hiện cùng nhau.