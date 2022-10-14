Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt

Nhịp sống trẻ 14/10/2022 07:20

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng hai gái xinh này vẫn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Gái xinh Tô Khánh Huyền là bạn gái của cầu thủ Phạm Đức Huy. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò đã lâu nhưng mới công khai cách đây ít lâu.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 1

Người đẹp này sở hữu gương mặt khả ái, đường cong nuột nà, thậm chí còn có gu ăn mặc vô cùng nóng bỏng.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 2

Được biết, Huyền Tô sinh ra và lớn lên ở Yên Bái. Hiện tại, cô nàng đang là giám đốc của một công ty nội thất lớn ở Hà Nội. Bên cạnh đó, cô cũng đang quản lý một tiệm Tatoo Bar khá nổi tiếng ở Hà Thành.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 3

Trên trang cá nhân, người đẹp không chia sẻ nhiều về tips làm đẹp nhưng cư dân mạng tin rằng cô có bí quyết để xây dựng vóc dáng ấn tượng.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 4

Khánh Huyền có sở thích nấu nướng, cô thường tự mình vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 5

Khánh Huyền không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đầy gợi cảm của mình trên mạng xã hội.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 6

Ngoài Khánh Huyền, bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải cũng là nàng WAG sở hữu thân hình gợi cảm.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 7

Mặc dù cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp những khoảng khắc xuất hiện cùng nhau nhưng họ chưa công khai.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 8

Chu Thanh Huyền sinh năm 1994. Người đẹp nổi bật với diện mạo khả ái, vóc dáng cân đối.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 9

Hot girl sinh năm 1994 sở hữu gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng ngần cùng số đo 3 vòng cực chuẩn. Bởi thế, không lạ gì khi Chu Thanh Huyền lọt vào danh sách các hot girl có hàng chục nghìn lượt theo dõi dù không phải người trong showbiz.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 10

Mặc dù hơn Quang Hải hơn 3 tuổi nhưng cặp đôi không hề có sự chênh lệch về ngoại hình.

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 11

Nhan sắc xinh đẹp của Chu Thanh Huyền nổi bật không khác gì các hot girl hiện nay. 

Cận cảnh nhan sắc cực quyến rũ của hai nàng hot girl gợi cảm nhất nhì dàn WAG Việt - Ảnh 12

Sau những ồn ào về mặt tình cảm, Quang Hải dần kín tiếng hơn trong việc chia sẻ thông tin về đời tư. Việc yêu Chu Thanh Huyền cũng chưa một lần được nam cầu thủ xác nhận dù cả hai không ít lần bị bắt đầu xuất hiện cùng nhau.

Sở hữu chân trái nặng 45 kg, cô gái người vẫn khiến bao người trầm trồ với quyết tâm trở thành người mẫu

Sở hữu chân trái nặng 45 kg, cô gái người vẫn khiến bao người trầm trồ với quyết tâm trở thành người mẫu

Vì một bên chân phù nặng mà Mahogany Geter đã có một tuổi thơ rất khó khăn. Cô muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp để truyền cảm hứng cho những người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   nhịp sống trẻ hot girl Việt bạn gái cầu thủ

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 29 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 55 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 29 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 29 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 26 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua