Không còn “chín ép”, hot girl Linh Ka khẳng định gu thời trang "xịn xò" phù hợp với độ tuổi!

Mới đây, khi là đại diện của Việt Nam cùng Châu Bùi và Thảo Nhi Lê xuất hiện tại New York Fashion Week- Tuần lễ thời trang New York, hot girl Linh Ka đã nhanh chóng gây được sự chú ý.

Bên cạnh nhan sắc, thần thái thì phong cách thời trang của gái xinh sinh năm 2002 này cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Vượt qua nhiều gương mặt đình đám, Linh Ka đã trở thành một nghệ sỹ trẻ tuổi được góp mặt ở một sự kiện thời trang lớn bậc nhất thế giới như thế này.

Nếu theo dõi hoạt động của Linh Ka trong Vbiz thời gian gần đây, chúng ta không thể phủ nhận những nỗ lực làm nghề của cô.

Linh Ka đang dần chuyển hướng từ một hot girl sang một fashionista, một mẫu ảnh thời trang.

Được biết, người đẹp 20 tuổi liên tục nhận được "cơn mưa" lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung, gu ăn mặc hợp tuổi nhưng không kém độ sành điệu, thời thượng của mình.

Trên trang cá nhân, mọi hình ảnh của cô luôn được trau chuốt đẹp mắt, từ trang phục, phụ kiện tới layout trang điểm, làm tóc...

Không còn ăn mặc "chín ép" như thời mới nổi tiếng, giờ đây Linh Ka ăn vận hợp mốt và hợp tuổi ở thời điểm hiện tại.

Ở tuổi 20, cô thường lăng xê những item mà giới trẻ yêu thích, kết hợp đơn giản nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp tự nhiên.

Là một người có gu, Linh Ka gần đây ít khi khiến người khác phải phàn nàn hay thất vọng về cách “lên đồ” của mình.

Nàng hot girl 2K này đang dần định hình cho mình được phong cách thời trang sau khi đã trải nghiệm nhiều style khác nhau.