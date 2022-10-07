Nhan sắc thật khiến bao người bất ngờ của BTV Hoài Anh ở tuổi 45!

Mới nhất trên trang cá nhân, MC nhà đài chơi lớn show cận mặt của bản thân. Kèm theo loạt ảnh, bà mẹ một con tiết lộ vừa hoàn thành xong một chương trình nên mới quyết định selfie vài chiếc ảnh làm kỉ niệm.

Vốn là BTV nổi tiếng của VTV nên mọi thông tin về BTV Hoài Anh đều nhận về sự quan tâm lớn của dân mạng.

Khoảnh khắc ghi lại, Hoài Anh mặc bộ áo dài màu hồng, make-up nhẹ nhàng, để tóc xõa khoe cận vẻ đẹp dịu dàng. Đặc biệt, làn da mịn màng không nếp nhăn của cô làm ai cũng trầm trồ.

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều dân mạng bày tỏ ghen tị với nhan sắc của Hoài Anh ở tuổi U45. Đáp lại tình cảm từ mọi người, nữ MC không quên gửi lời cảm ơn.

Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng nữ MC luôn tự tin show ảnh cận mặt, khoe làn da trắng sáng, mịn màng.

"Hoàn thành ghi hình những số đầu tiên trên mảnh đất mới, chương trình 'KHÔNG GIAN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT' của Ban Văn nghệ - Đài truyền hình Việt Nam. Sân khấu sang trọng và ấm áp, những đề tài về văn hoá nghệ thuật nhẹ nhàng nhưng đậm tính chuyên môn và lý luận. Quý vị sẽ có thể gặp gỡ ở chương trình này những gương mặt nghệ sĩ lớn, nghệ sĩ tên tuổi trong các lĩnh vực nghệ thuật, các nhà báo, nhà văn, nhà phê bình...", Hoài Anh hào hứng chia sẻ.

Với Hoài Anh đây là một chương trình vô cùng trang trọng, ấm áp và mang đậm tính lý luận.

Trong lĩnh vực mới, nữ BTV kỳ cựu nhà đài sẽ có cơ hội được gặp gỡ các nghệ sĩ gạo cội và nhiều tên tuổi đình đám ở nhiều lĩnh vực khác nhau.