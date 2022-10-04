Cặp đồng tính nữ từng dậy sóng MXH Bi Bảo - Múi Xù buồn bã chia xa

Kể từ khi Múi Xù từ Mỹ trở về Việt Nam đoàn tụ cùng chồng - tom boy Bi Bảo, thời gian qua cặp đôi rất chịu khó cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân.

“Chuẩn bị 2 mẹ con phải xa ba Bi rồi. Thôi thì mong người ở lại đừng buồn, người đi cũng sẽ cố gắng”, bà mẹ trẻ chia sẻ trên trang cá nhân.

Nếu cách đây không lâu, cả 2 khoe ảnh hạnh phúc khi nhìn em bé trong bụng Múi Xù đang lớn lên từng ngày thì mới nhất họ lại buồn bã khi chuẩn bị phải chia xa.

Rất nhiều người bày tỏ cảm thông với chính chủ bởi đang bầu bí phải xa chồng là chuyện rất buồn. Cũng có không ít dân mạng chúc Múi Xù lên đường thượng lộ bình an.

Dù khoảng thời gian bên nhau không dài nhưng cả 2 đã kịp ghi lại vô số khoảnh khắc đẹp. Đặc biệt, nhân dịp Múi Xù về Việt Nam, Bi Bảo đã đưa vợ đi khám thai. Nhìn em bé lớn lên từng ngày, tom boy họ Trần không nén nổi sự xúc động.

Thời gian qua, hành trình cấy con của Múi Xù - Bi Bảo nhận được sự theo dõi đặc biệt.

Cụ thể, cuối năm 2021 Múi Xù đã cấy phôi thành công bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Cặp đôi chọn mua tinh trùng của một người đàn ông Mỹ, cấy với trứng của Múi Xù.

Trước đó, Bi Bảo cho biết Múi Xù đậu 2 phôi đều là con gái. Dù toàn là con gái nhưng Bi Bảo rất vui vẻ với kết quả này bởi từ trước đến nay cặp đôi vẫn thích "vịt giời" hơn.

Ngày 6/4, Múi Xù một mình trở lại Mỹ để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trong quá trình chuẩn bị mang thai.

Sau đó, bạn đời Bi Bảo thực hiện quá trình chuyển phôi - công đoạn quan trọng trong hành trình cấy con bằng phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm (IVF). Hiện Múi Xù đã mang thai được 4 tháng.

Múi Xù (tên thật là Hồ Quỳnh Nhi) cùng người tình đồng giới là Bi Bảo (tên thật là Tô Trần Di Bảo) chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với những ai thường xuyên theo dõi kênh vlog của cặp đôi này. Cả hai từng khiến nhiều netizen phải ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình yêu đầy cảm hứng cùng những khoảnh khắc vợ chồng đáng yêu trong cuộc sống thường ngày. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian nan để vượt qua những điều tiếng từ dư luận, Bi Bảo cùng Múi Xù đã cùng nhau cố gắng để chứng minh tình cảm chân thành từ những ngày đầu quen biết cho đến khi cả hai chính thức về chung một mái nhà.