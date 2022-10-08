Ái nữ 2k3 của Phượng Chanel: "chuẩn con nhà người ta", luôn xem mẹ là bạn thân, đỗ trường TOP ở Mỹ

Phượng Chanel được biết có tổng cộng 3 cô con gái, trong đó con gái lớn thường được mẹ chia sẻ cuộc sống thường ngày. Mới đây, bà mẹ 3 con gốc Thanh Hóa thu hút sự quan tâm khi khoe hình ảnh con gái lớn Susu đi tập thể dục. Kèm theo đó, nữ đại gia không quên khen con gái: "Noi gương mẹ tập thể thao từ 18 tuổi nên dù rất bận học Uyên vẫn luyện sức đều mỗi ngày".

Ái nữ Phượng Chanel Susu tên thật là Mỹ Uyên, sinh năm 2003, em bắt đầu du học Mỹ từ năm lớp 9. Đến năm 2021, em thành công đỗ vào đại học Đại học Berkeley - ngôi trường nằm trong Top 10 trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Ngoài ra theo như Phượng Chanel chia sẻ, con gái cô còn đậu vào 9 ngôi trường đại học lớn nhỏ khác.

Trước đó, cô nàng ái nữ này từng "nổi như cồn" khi là du học sinh người Việt Nam đỗ cùng lúc 10 trường đại học tại Mỹ. Đến hiện tại, cuộc sống du học sinh kiêm rich kid chính hiệu của con gái Phượng Chanel luôn khiến đông đảo công chúng tò mò.

Cô nàng còn là niềm tự hào của mẹ khi có học lực đáng nể, đỗ cùng lúc nhiều trường đại học Mỹ.

Vì sớm theo chương trình giáo dục quốc tế thế nên việc du học đối với Mỹ Uyên không quá khó khăn.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Phượng Chanel đã háo hức chia sẻ tin vui rằng con gái vừa đỗ 10 trường đại học tại Mỹ, kèm theo đó là dòng cảm xúc vỡ òa: "Vui sướng đến mức không ngủ được, đúng là không uổng công chăm bẵm, nuôi dạy các con từ nhỏ".

Ngày còn bé, Mỹ Uyên thường xuyên chụp ảnh tạo dáng cùng mẹ, so với các em của mình thì tần suất xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ dày hơn hẳn.

Mỹ Uyên còn là rich kid chính hiệu, sử dụng đồ hàng hiệu từ sớm.

Theo chia sẻ, Mỹ Uyên đã được gia đình đầu tư giáo dục từ sớm. Từ mẫu giáo đến hết cấp 2, em đều học tại trường quốc tế, sau đó là sang Mỹ du học. Đại gia Phượng Chanel không ngại chi tiền "khủng" để đầu tư cho con. Cô mong muốn con của mình được học tập ở môi trường tốt nhất để có thể phát triển toàn diện. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, Mỹ Uyên luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, năng động trong các hoạt động ngoại khóa. Đồng thời, trình độ ngoại ngữ của em cũng rất tốt.

Tại Mỹ, em có nhiều bạn bè là người ngoại quốc.

Đến hiện tại, Mỹ Uyên đã có hơn 1 năm theo học đại ngôi trường danh giá ở Mỹ. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên đăng tải hình ảnh đi chơi cùng bạn bè ngoại quốc. Có thể thấy, sau gần 5 năm sinh sống và học tập tại Mỹ, Mỹ Uyên đã thích nghi và hòa nhập tốt với môi trường tại đây.

Bên cạnh việc học tập, Mỹ Uyên còn chăm đi chơi, đi du lịch cùng bạn bè.

Trước đó, nhan sắc nàng thiếu nữ khiến nhiều người bất ngờ khi diện váy trong lễ trưởng thành.

Bên cạnh đó cũng như mẹ mình, cuộc sống tại Mỹ của cô nàng 2k3 chuẩn rich kid khi "dát" toàn đồ hiệu từ đầu đến chân. Dù không khoe khoang cuộc sống giàu có thế nhưng thời trang dạo phố của Mỹ Uyên đều đến từ các thương hiệu cao cấp. Nàng ái nữ thường xuyên diện các hãng thời trang như D&G, Chanel, LV, Saint Laurent,...

Nhiều bình luận khen tặng ái nữ Phượng Chanel sở hữu nhan sắc nổi bật.

Đồng thời, dù chỉ mới 21 tuổi song Mỹ Uyên được nhận xét là sở hữu nét đẹp nóng bỏng, cùng gu thời trang thời thượng, cá tính đậm chất Tây. Nhiều người đoán rằng trong tương lai, nhan sắc của Mỹ Uyên sẽ tỏa sáng hơn nữa không thua kém mỹ nhân của showbiz Việt. Bạn nghĩ như thế nào về ái nữ 2k3 của nữ đại gia gốc Thanh Hóa này?