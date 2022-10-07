Tổ chức sinh nhật sớm, Midu "hớp hồn" fan với ngoại hình tuổi 33 cực trẻ trung, xứng đáng là hot girl Việt Nam đời đầu

Nhịp sống trẻ 07/10/2022 07:52

Midu cho hay do năm nay bận rộn với công việc nên khó có thể tổ chức sinh nhật hoành tráng.

Mới đây trên trang cá nhân, Midu cập nhật loạt hình mới về bản thân. Khoảnh khắc ghi lại, hot girl Sài thành diện chiếc áo quây kết hợp cùng chân váy jeans. Chính màn phối đồ này khiến chính chủ như trẻ ra cả vài tuổi.

Tổ chức sinh nhật sớm, Midu 'hớp hồn' fan với ngoại hình tuổi 33 cực trẻ trung, xứng đáng là hot girl Việt Nam đời đầu - Ảnh 1

"Sinh nhật năm nay đi quay phim nên không có thời gian tổ chức. Vậy mà vẫn bị đánh úp bất ngờ. Cảm ơn 2 người bạn đã tạo bất ngờ nho nhỏ cho cô gái tháng 10 này nhé", cô viết.

Tổ chức sinh nhật sớm, Midu 'hớp hồn' fan với ngoại hình tuổi 33 cực trẻ trung, xứng đáng là hot girl Việt Nam đời đầu - Ảnh 2

Ngoài đích thân đến chúc mừng, 2 người bạn này còn rất tâm lý khi mang theo hoa và bánh kem.

Tổ chức sinh nhật sớm, Midu 'hớp hồn' fan với ngoại hình tuổi 33 cực trẻ trung, xứng đáng là hot girl Việt Nam đời đầu - Ảnh 3

Được biết, ngày 5/10 là ngày Midu tròn 33 tuổi. Bởi vậy ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều dân mạng vào gửi lời chúc tuổi mới mạnh khỏe, may mắn đến nữ giảng viên hot girl.

Đặc biệt, netizen cũng xuýt xoa bởi đã bước qua tuổi 30 nhưng Midu vẫn vô cùng trẻ trung và rạng rỡ.

Tổ chức sinh nhật sớm, Midu 'hớp hồn' fan với ngoại hình tuổi 33 cực trẻ trung, xứng đáng là hot girl Việt Nam đời đầu - Ảnh 4

Midu luôn là cái tên hot trong làng giải trí. Ngoài gây thương nhớ bởi nhan sắc được ví như "thần tiên tỷ tỷ".

Tổ chức sinh nhật sớm, Midu 'hớp hồn' fan với ngoại hình tuổi 33 cực trẻ trung, xứng đáng là hot girl Việt Nam đời đầu - Ảnh 5

Gần đây, 8X liên tục khiến mọi người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản kếch xù với vô số bất động sản, cửa hàng thời trang,... Cô được mệnh danh là "đại gia ngầm" của làng giải trí Việt.

Tổ chức sinh nhật sớm, Midu 'hớp hồn' fan với ngoại hình tuổi 33 cực trẻ trung, xứng đáng là hot girl Việt Nam đời đầu - Ảnh 6

Trong quá khứ, Midu từng có chuyện tình nhiều năm với thiếu gia đình đám Sài thành - Phan Thành. Họ đã có kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm 2015, sau khi bí mật làm đám hỏi vào năm 2014.

Nhưng cuộc tình này cuối cùng chẳng đi đến đâu khi Midu phát hiện chồng sắp cưới có mối quan hệ ngoài luồng.

Phan Thành hiện cũng đã có cuộc sống riêng. Anh kết hôn với beauty bloger Trương Minh Xuân Thảo (Primmy Trương) - con gái chủ sáng lập một ngôi trường chuyên đào tạo người đẹp Việt Nam.

Tổ chức sinh nhật sớm, Midu 'hớp hồn' fan với ngoại hình tuổi 33 cực trẻ trung, xứng đáng là hot girl Việt Nam đời đầu - Ảnh 7

Về phía Midu, cô chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, chờ hoàng tử của đời mình xuất hiện.

 

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