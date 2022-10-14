Lỡ bật lại “nóc nhà”, những ông chồng lâm vào cảnh ngủ lang và 1001 trường hợp khiến cộng đồng mạng 'không nhịn được cười'

Nhịp sống trẻ 14/10/2022 11:59

Cái kết cho những người chồng sau khi cãi thắng 'nóc nhà' khiến cư dân mạng không ngừng cười.

Mới đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền hình ảnh về một người đàn ông nằm ngủ trên đường. Những tưởng đầu hè ra ngoài nằm hóng mát, ai ngờ nguyên nhân phía sau mới thực sự bất ngờ.

"Khi bạn chiến thắng vợ trong câu chuyện của 2 người", chủ nhân clip cho hay.

Hình ảnh ghi lại, người này mắc màn đang ngủ ngon lành. Xung quanh cũng có đủ chăn gối như đi dã ngoại. Và đây chính là hậu quả sau màn tranh luận ngẫu hứng giữa 2 vợ chồng.

Lỡ bật lại “nóc nhà”, những ông chồng lâm vào cảnh ngủ lang và 1001 trường hợp khiến cộng đồng mạng 'không nhịn được cười' - Ảnh 1

Bài đăng xuất hiện lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Trong khi một số cho rằng đồng cảm với hình ảnh này, số khác lại lên án chị vợ làm vậy là không nên.

"Nhường vợ một chút cũng có sao, rút kinh nghiệm anh nhé", "Mình chuẩn bị kết hôn, sẽ lấy đây là bài học", "Dọa dẫm chút thôi chứ thế này hơi quá rồi",... là những bình luận dân mạng.

Còn bạn, bạn nghĩ sao vè tình huống éo le nói trên.

Trước đó, dân mạng cũng từng xôn xao trước chiêu trị chồng của không ít chị em. Khoảnh khắc chị vợ đuổi chồng ra khỏi nhà trong đêm Hà Nội lạnh căm căm, kèm theo một chiếc chiếu trúc và một cái gối ôm dài gây chú ý lớn. Nguyên nhân chỉ vì anh chồng quá chén cùng bạn bè.

Lỡ bật lại “nóc nhà”, những ông chồng lâm vào cảnh ngủ lang và 1001 trường hợp khiến cộng đồng mạng 'không nhịn được cười' - Ảnh 2

Bức hình phạt chồng say ngủ trong nhà vệ sinh kèm theo dòng caption: "Rượu chè thì tốt nhất là vào đây nằm cho chắc cốp", được đăng tải trên một trang mạng xã hội đã thu hút được hàng chục nghìn lượt like và comment.

Lỡ bật lại “nóc nhà”, những ông chồng lâm vào cảnh ngủ lang và 1001 trường hợp khiến cộng đồng mạng 'không nhịn được cười' - Ảnh 3

Thêm một ông chồng ngủ hành lang chỉ vì không nghe lời vợ, thích đi nhậu nhẹt.

Lỡ bật lại “nóc nhà”, những ông chồng lâm vào cảnh ngủ lang và 1001 trường hợp khiến cộng đồng mạng 'không nhịn được cười' - Ảnh 4

Chẳng cần phải cãi nhau hình ảnh một anh chồng ra sân nằm ngủ chỉ vì quá yêu cún cưng cũng từng gây xôn xao dân mạng. Chính vì việc này, chị vợ đã đăng đàn than vãn với hội mẹ bỉm sữa.

Lỡ bật lại “nóc nhà”, những ông chồng lâm vào cảnh ngủ lang và 1001 trường hợp khiến cộng đồng mạng 'không nhịn được cười' - Ảnh 5

Còn vô vàn những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc các ông chồng bị cho ra rìa và phải lang thang ngủ khắp nơi.

Lỡ bật lại “nóc nhà”, những ông chồng lâm vào cảnh ngủ lang và 1001 trường hợp khiến cộng đồng mạng 'không nhịn được cười' - Ảnh 6

Sai lầm lớn nhất của nhiều ông chồng đó là nhất quyết hơn thua cãi nhau với vợ để rồi nhận được cái kết cay đắng như những người đàn ông dưới đây.Lỡ bật lại “nóc nhà”, những ông chồng lâm vào cảnh ngủ lang và 1001 trường hợp khiến cộng đồng mạng 'không nhịn được cười' - Ảnh 7Lỡ bật lại “nóc nhà”, những ông chồng lâm vào cảnh ngủ lang và 1001 trường hợp khiến cộng đồng mạng 'không nhịn được cười' - Ảnh 8

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