Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: U40 da dáng mượt mà bao người ghen tỵ, Diệp Lâm Anh sở hữu body "cháy" nhất nhóm

Từng “khuynh đảo” chương trình Vietnam's Next Top Model vào năm 2010, bộ tứ Đàm Thu Trang , Diệp Lâm Anh , Pông Chuẩn, Thu Hiền là một trong những hội bạn thân nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Không chỉ hỗ trợ nhau trong sự nghiệp và cuộc sống, hội bạn thân “chân dài” cũng được người hâm mộ yêu mến vì sự xinh đẹp cũng như gu thời trang “chất lừ”.

Hội bạn thân bên nhau từ khi còn là những cô nàng độc thân, giờ họ đã là những bà mẹ bỉm sữa, 4 người vẫn luôn gắn bó. Mối quan hệ này khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ.

Mới đây, bộ tứ chân dài này vừa hội ngộ. Dù đã hơn 12 năm trôi qua, cả 4 người đều đã lập gia đình và là những bà mẹ bỉm sữa nhưng vẫn khiến dân tình xôn xao vì sắc đẹp lẫn thần thái và gu thời trang của họ.

Bộ tứ mỹ nhân hội ngộ, ai cũng đã làm mẹ bỉm sửa nhưng nhan sắc vô cùng xinh đẹp.

Cả 4 người đều đã ngấp nghé U40 và đã làm mẹ nhưng trông ai cũng trẻ trung, rạng ngời.

Trải qua quá trình sinh nở nhưng 4 mỹ nhân vẫn sở hữu vóc dáng vạn người mê. Cộng thêm việc sở hữu cuộc sống giàu sang, chẳng quá bất ngờ khi hội bạn này luôn được khen vừa giàu vừa đẹp hết phần thiên hạ.

Đàm Thu Trang

Đàm Thu Trang hiện đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Cường Đô La và cô công chúa nhỏ Suchin vừa mới tròn 2 tuổi.

Dù đang làm mẹ bỉm sửa nhưng mẹ đảm Đàm Thu Trang vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Cô cũng sở hữu vóc dáng vô cùng thon gọn, chẳng khác gì thời còn trẻ.

Mẹ bỉm xinh đẹp rạng ngời là nhờ cô luôn chú trọng đến việc tập luyện thể thao cũng như ăn uống khoa học. Vì vậy, dù phải lo việc chăm con, vừa bận rộn với việc kinh doanh thì Đàm Thu Trang vẫn mơn mởn.

Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh cũng đã trải qua 2 lần sinh nở. Cô nàng hiện đang làm mẹ đơn thân và được xem là người đẹp "cháy" nhất nhóm cả về phong cách lẫn ngoại hình.

Dù hiện tại phải nuôi con một mình và bận rộn với việc kinh doanh riêng, Diệp Lâm Anh vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Cô sở hữu vóc dáng chuẩn người mẫu với đôi chân thon dài và số đo 3 vòng bốc lửa.

Thu Hiền

Thu Hiền cũng vừa mới sinh con đầu lòng vào tháng 6 vừa qua. Những tháng cuối thai kỳ, bạn thân Đàm Thu Trang vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và thần thái ngút trời.

Mẹ bỉm tự tin khoe mặt mộc và cảnh cho con bú trên mạng xã hội. Dù mới sinh con nhưng nhan sắc của cô không hề bị "xuống cấp".

Mẹ bỉm Thu Hiền dù bận bịu chăm sóc con trai vẫn luôn năng động, tự tin.

Thu Hiền và Đàm Thu Trang về dáng khá nhanh sau sinh. Cả 2 tự tin diện bikini khoe dáng cực chuẩn.

Pông Chuẩn

Cô nàng thứ 4 của hội bạn thân là Thanh Hoa (Pông Chuẩn). Thanh Hoa cũng trải qua 2 lần sinh nở. Cô có 2 cậu quý tử vô cùng kháu khỉnh.

Không còn tham gia các hoạt động showbiz, Thanh Hoa lui về làm stylist. Dù vậy, mỗi lần "lên đồ", cô nàng lại khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc xinh đẹp chẳng kém 3 cô bạn thân của mình.

Có thể thấy, không chỉ cùng nhau vượt qua những giai đoạn trong cuộc sống, bộ tứ chân dài Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Thu Hiền - Thanh Hoa còn luôn cùng nhau xinh đẹp, nhan sắc ngày càng thăng hạng.