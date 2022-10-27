BTV đình đám nhà VTV lộ ảnh thẻ visa, nhan sắc gây bất ngờ

Nhịp sống trẻ 27/10/2022 11:02

BTV Quỳnh Hoa khiến dân mạng phát sốt với tấm ảnh thẻ dùng làm visa đi Mỹ.

Mới đây, Nguyễn Quỳnh Hoa hào hứng khoe tấm visa đi Mỹ. Đính kèm, nữ BTV Đài truyền hình Việt Nam thông báo: "Tìm đồng đội lên đường thôi".

BTV đình đám nhà VTV lộ ảnh thẻ visa, nhan sắc gây bất ngờ - Ảnh 1

Song điều gây chú ý là chiếc ảnh thẻ Quỳnh Hoa dùng làm visa. Dù là bức ảnh đen trắng nhưng cô được nhận xét sở hữu visual xinh đẹp làm sáng bừng khung hình.

So với ảnh màu hay những khoảnh khắc "sống ảo" trên mạng xã hội, Quỳnh Hoa trông chẳng khác là bao. Cư dân mạng hết lời khen cho nữ BTV với tấm ảnh thẻ xịn mịn.

BTV đình đám nhà VTV lộ ảnh thẻ visa, nhan sắc gây bất ngờ - Ảnh 2

Nguyễn Quỳnh Hoa sinh năm 1992, từng là một trong những gương mặt quen thuộc của các bản tin thời tiết trên VTV.

Cô bắt đầu dẫn bản tin thời tiết từ tháng 5/2014. Bắt đầu từ tháng 1/2021, BTV Quỳnh Hoa đã ngừng dẫn thời tiết trên VTV và chuyển sang một vai trò mới đó là người dẫn chương trình chính của bản tin Chào Buổi Sáng.

BTV đình đám nhà VTV lộ ảnh thẻ visa, nhan sắc gây bất ngờ - Ảnh 3

Ngoài ra, Quỳnh Hoa vẫn tham gia sản xuất các chương trình về môi trường, thời tiết, thiên tai.

BTV đình đám nhà VTV lộ ảnh thẻ visa, nhan sắc gây bất ngờ - Ảnh 4

Vừa qua, nữ BTV vướng phải ồn ào nhớ đời trong sự nghiệp. Cụ thể ngày 28/9, Quỳnh Hoa chia sẻ hình ảnh cùng nhiều đồng nghiệp đang làm việc, đưa tin về tình hình bão Noru.

BTV đình đám nhà VTV lộ ảnh thẻ visa, nhan sắc gây bất ngờ - Ảnh 5

"24h không ngủ, một đêm thức trắng. Một tiếng một bản tin trực tiếp. Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão", cô đính kèm.

Bài đăng của Quỳnh Hoa nhận được nhiều chú ý. Ngoài đồng cảm với sự vất vả của những người làm nghề truyền hình, phát ngôn "Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão" đã vô tình đầy nữ MC vào thị phi.

BTV đình đám nhà VTV lộ ảnh thẻ visa, nhan sắc gây bất ngờ - Ảnh 6

Bài đăng xuất hiện vài phút, Quỳnh Hoa nhận ra lỗi và đã chỉnh sửa lại từ ngữ cho đúng mực song vẫn bị cư dân mạng chỉ trích. Cũng có ý kiến bênh vực cho rằng, nữ BTV chỉ vô tình chứ không có ý xấu.

Trước bão dư luận, Quỳnh Hoa sau đó đã lên tiếng nhận lỗi về phát ngôn "vạ miệng" và xin rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân.

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Từ khóa:   nhịp sống trẻ BTV Quỳnh Hoa BTV VTV

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