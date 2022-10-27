Vừa qua, Đà Nẵng đã liên tục đón hàng loạt trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập trong biển nước. Cũng bởi vậy nên việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Nhều phương tiện còn rơi vào cảnh tắt máy, không thể hoạt động.

Đoạn clip được chính cô gái quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Thời điểm đó, Đà Nẵng đang mưa không ngớt, tuyến đường mà cặp đôi đi qua cũng bị ngập nghiêm trọng. Vì vậy, chàng trai đã phải rất vất vả mới có thể dắt bộ chiếc xe đi qua đó. Đáng nói, cô bạn gái đi cùng lại không hề phụ giúp, thay vào đó còn thản nhiên ngồi phía sau yên xe.

Cặp đôi dưới đây cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Thế nhưng, thay vì giúp đỡ người yêu dắt xe qua đoạn nước ngập, cô gái lại thản nhiên ngồi trên xe. Hành động này đã khiến dân tình nổ ra tranh cãi .

Cô cũng cảm thấy rất vui khi được bạn trai cưng chiều, không bắt xuống dắt bộ cùng. Chia sẻ cùng đoạn clip, cô nàng không ngần ngại bày tỏ: "Thương người con trai không nỡ để em dắt bộ dù hết xăng, hư xe hay lụt đường."

Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã nhận về hàng loạt bình luận từ dân tình. Mỗi người lại có những quan điểm khác nhau, thế nhưng phần đông lại cho rằng cô gái nên xuống xe dắt bộ cùng bạn trai. Như vậy mới đúng là tình yêu, cùng nhau "đồng cam cộng khổ".

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng người xem đang quá gay gắt một cách không cần thiết. Bản thân anh bạn trai trong clip cũng không hề trách móc hay yêu cầu cô gái phải xuống xe dắt bộ cùng mình. Chưa kể, rất có thể việc cô gái ngồi yên trên xe chính là ý kiến của chàng trai.

"Bảo thương mình mà không thèm xuống đẩy cùng mình thì yêu cái nỗi gì. Kể cả người yêu có chiều đến mấy thì cũng phải thấy ngại mà xuống phụ cùng chứ. Thấy người yêu đội mưa, chật vật dắt xe mà không thấy tội hay gì?".

"Ủa alo, anh bạn trai không có than gì mà mọi người ngang ngược quá vậy. Được người yêu cưng chiều cũng là một niềm hạnh phúc đó. Mấy cặp đôi yêu nhau mới hiểu được thôi".