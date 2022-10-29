Soi profile thí sinh Hoa Hậu Việt Nam, mỹ nữ gây sốt với học vấn "không đùa được": Tốt nghiệp Đại học Hà Lan, 8.0 IELTS

Nhắc đến Hoa hậu, người ta không chỉ nghĩ đến những cô nàng sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn phải chinh phục khán giả bằng học vấn "khủng" cũng như đủ trình độ về ngoại ngữ để có thể thay mặt Việt Nam tham dự tại các đấu trường nhan sắc Quốc tế. Chính vì lẽ đó, những cô nàng đáp ứng đủ những tiêu chí về nhan sắc lẫn học vấn thường xuyên nhận được sự chú ý và kỳ vọng của mọi người. Điển hình như bạn Nguyễn Ngọc Mai, một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) năm 2022.

Theo những thông tin được đăng tải bởi trang chủ cuộc thi, Ngọc Mai sinh năm 1999, đến từ Nam Định và hiện đang sinh sống tại Thủ đô. Không chỉ sở hữu một vẻ ngoài xinh xắn, mỹ nhân đến từ "đất học" còn khiến những người theo dõi cuộc thi phải "trầm trồ" với trình độ ngoại ngữ của mình. Cụ thể, Ngọc Mai sở hữu chứng chỉ IELTS đạt 8.0 điểm và có thể nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha.

Bên cạnh học vấn thì chiều cao nổi bật 1m7 của cô nàng cũng là một trong những thế mạnh khi xuất hiện tại đấu trường nhan sắc năm nay.

Thông tin về việc Ngọc Mai xuất hiện tại cuộc thi năm nay vừa được đăng tải thì thu về rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ và đa phần mọi người đều trông chờ vào khả năng ngoại ngữ của cô nàng.

Không chỉ nổi bật ở khoảng ngoại ngữ, kể từ ngày đi còn đi học thì Ngọc Mai cũng đã chứng minh được việc mình là người con của "đất học" Nam Định khi liên tiếp "săn" được các gói học bổng từ nước ngoài. Theo đó, cô nàng GenZ được chính phủ Hà Lan trao tặng học bổng để du học và thêm một gói học bổng hấp dẫn từ chương trình trao đổi văn hóa năm 3 từ Đại học Alicante (Tây Ban Nha).

Nhờ vào các suất học bổng hấp dẫn và khả năng học tập của mình, Ngọc Mai đã tốt nghiệp tại trường Đại học NHL Stenden ở Hà Lan.

Được biết, Ngọc Mai còn là Trưởng ban thiện nghiện Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan.

Không chỉ Ngọc Mai, những cô nàng tham gia tranh đấu vào vị trí người kế nhiệm của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều được đánh giá là "chiến binh nghìn máu" từ nhan sắc cho đến học vấn. Đặc biệt là ở mảnh ngoại ngữ, có thể nói. Qua từng năm các cô nàng càng biết chú trọng và trang bị cho mình tiếng Anh thậm chí là nhiều thứ tiếng khác khi đến với cuộc thi.

Điển hình như Hoàng Vân Anh, nữ TikToker được biết đến với trình độ tiếng Anh "mười điểm" của mình cũng tham gia tại HHVN 2022.

Với khả năng tiếng Anh, tiếng Pháp thông thạo và thành tích Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, cô nàng Trần Tuyết Mai cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

Sở hữu 7.5 IELTS, cô nàng Mỹ Hạnh đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng được nhiều người mong chờ tại cuộc thi.

Có thể thấy, không chỉ Ngọc Mai mà các cô gái đến "đọ tài, đọ sắc" để trở thành tân Hoa hậu năm nay đều khiến khán giả phải "đứng ngồi không yên" và hết sức mong chờ xem cô nàng nào sẽ được xướng tên tại ngôi vị cao nhất. Chúc cho các mỹ nhân sẽ hoàn thành thật tốt chặng đường của riêng mình, đạt được kết quả mà bản thân mình mong muốn. Bạn nghĩ sao về học vấn "khủng" của Ngọc Mai cũng như dàn thí sinh năm nay?