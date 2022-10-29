Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn

Nếu yêu thích và thường xuyên theo dõi cuộc sống của những cô nàng hot girl đời đầu, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ tới Tâm Tít - nữ hot girl Hà thành từng "làm mưa làm gió" các diễn đàn mạng xã hội một thời. Đang trên đà phát triển sự nghiệp, mỹ nhân sinh năm 1989 bỗng dưng tuyên bố "dừng cuộc chơi" và lên xe hoa với chồng là thiếu gia Ngọc Thành khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tuy đã không còn hoạt động nghệ thuật từ lâu, song tên tuổi của nữ diễn viên "Chạm vào quá khứ" vẫn được nhiều người hâm mộ quan tâm mỗi khi cô cập nhật trang thái mới trên trang cá nhân. Mới đây, Tâm Tít khiến netizen bất ngờ khi khoe vẻ ngoài khác lạ, trong veo, trẻ trung như những cô gái còn tuổi đôi mươi.

Đăng tải bức ảnh với dòng chú thích "Bằng 1 phép màu nào đó, tôi vẫn nghĩ mình 18 tuổi", Tâm Tít khiến cho người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì nhan sắc mẹ 2 con quá đỉnh.

Việc theo đuổi một phong cách make up ngọt ngào giúp cho vẻ ngoài của cô nàng trở nên khác biệt, thu hút mọi người hơn.

Nhìn lại những hình ảnh của Tâm Tít ở thời điểm còn hoạt động nghệ thuật hoặc mới lên xe hoa với anh chồng đại gia, phải nói là sắc vóc của cô nàng đã "một trời một vực" so với trước đây. Càng về sau, mỹ nhân 8x càng thích thử những phong cách trang điểm mới mẻ, không ngừng làm mới mình để trở nên xinh đẹp dù đã là mẹ 2 con.

Nhiều năm trước, cô sở hữu một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng không đủ sắc sảo, gây ấn tượng như thời điểm hiện tại.

Dường như càng bận rộn với gia đình và công việc chăm con, Tâm Tít càng nhuận sắc.

Hiện tại, 8x Hà thành không chỉ sở hữu một cuộc sống yên ấm, sang chảnh mà còn ngày một đẹp hơn.

Để có thể giữ được sắc vóc "mười điểm" ở độ tuổi U40, ngoài việc chăm chỉ thử những xu hướng trang điểm mới thì bà mẹ 2 con cũng thường xuyên tập thể dục, theo đuổi những chế độ ăn khoa học để có một thân hình săn chắc. Bên cạnh đó, cô còn rất chăm chút trong việc bảo vệ làn da của mình, luôn chăm sóc da mỗi tối và sử dụng kem chống nắng điều đặn.

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ việc thường xuyên cùng chồng tập thể dục cũng giúp gắn kết tình cảm gia đình.

Mỹ nhân này rất chú trọng việc chăm sóc làn da của mình. Thông thường, Tâm Tít sẽ thoa kem chống nắng trước khi ngoài 30 phút để bảo vệ làn da.

Với ý thức biết yêu thương và làm đẹp cho bản thân mình mỗi ngày, Tâm Tít vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp đáng ngưỡng mộ dù đã sớm bước vào độ tuổi U40. Các chị em phụ nữ cũng thế, phải luôn biết giữ gìn, chăm chỉ cải thiện và chăm sóc bản thân mình để được trẻ trung, xinh đẹp hơn dù đang ở bất kì độ tuổi nào. Bạn nghĩ sao về nhan sắc U40 của bà mẹ 2 con Tâm Tít?