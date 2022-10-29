Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn

Nhịp sống trẻ 29/10/2022 05:32

Dù đã là mẹ của hai đứa nhỏ và sớm đã dừng hẳn các hoạt động nghệ thuật, Tâm Tít vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người nhờ vào nhan sắc "không tuổi" và cuộc sống sang chảnh bên người chồng đại gia của mình.

Nếu yêu thích và thường xuyên theo dõi cuộc sống của những cô nàng hot girl đời đầu, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ tới Tâm Tít - nữ hot girl Hà thành từng "làm mưa làm gió" các diễn đàn mạng xã hội một thời. Đang trên đà phát triển sự nghiệp, mỹ nhân sinh năm 1989 bỗng dưng tuyên bố "dừng cuộc chơi" và lên xe hoa với chồng là thiếu gia Ngọc Thành khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. 

Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn - Ảnh 1

Tuy đã không còn hoạt động nghệ thuật từ lâu, song tên tuổi của nữ diễn viên "Chạm vào quá khứ" vẫn được nhiều người hâm mộ quan tâm mỗi khi cô cập nhật trang thái mới trên trang cá nhân. Mới đây, Tâm Tít khiến netizen bất ngờ khi khoe vẻ ngoài khác lạ, trong veo, trẻ trung như những cô gái còn tuổi đôi mươi. 

Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn - Ảnh 2

Đăng tải bức ảnh với dòng chú thích "Bằng 1 phép màu nào đó, tôi vẫn nghĩ mình 18 tuổi", Tâm Tít khiến cho người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì nhan sắc mẹ 2 con quá đỉnh. 

Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn - Ảnh 3

Việc theo đuổi một phong cách make up ngọt ngào giúp cho vẻ ngoài của cô nàng trở nên khác biệt, thu hút mọi người hơn. 

Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn - Ảnh 4

Nhìn lại những hình ảnh của Tâm Tít ở thời điểm còn hoạt động nghệ thuật hoặc mới lên xe hoa với anh chồng đại gia, phải nói là sắc vóc của cô nàng đã "một trời một vực" so với trước đây. Càng về sau, mỹ nhân 8x càng thích thử những phong cách trang điểm mới mẻ, không ngừng làm mới mình để trở nên xinh đẹp dù đã là mẹ 2 con. 

Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn - Ảnh 5

Nhiều năm trước, cô sở hữu một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng không đủ sắc sảo, gây ấn tượng như thời điểm hiện tại. 

Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn - Ảnh 6

Dường như càng bận rộn với gia đình và công việc chăm con, Tâm Tít càng nhuận sắc. 

Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn - Ảnh 7

Hiện tại, 8x Hà thành không chỉ sở hữu một cuộc sống yên ấm, sang chảnh mà còn ngày một đẹp hơn. 

Để có thể giữ được sắc vóc "mười điểm" ở độ tuổi U40, ngoài việc chăm chỉ thử những xu hướng trang điểm mới thì bà mẹ 2 con cũng thường xuyên tập thể dục, theo đuổi những chế độ ăn khoa học để có một thân hình săn chắc. Bên cạnh đó, cô còn rất chăm chút trong việc bảo vệ làn da của mình, luôn chăm sóc da mỗi tối và sử dụng kem chống nắng điều đặn. 

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ việc thường xuyên cùng chồng tập thể dục cũng giúp gắn kết tình cảm gia đình.

Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn - Ảnh 8

Mỹ nhân này rất chú trọng việc chăm sóc làn da của mình. Thông thường, Tâm Tít sẽ thoa kem chống nắng trước khi ngoài 30 phút để bảo vệ làn da. 

Với ý thức biết yêu thương và làm đẹp cho bản thân mình mỗi ngày, Tâm Tít vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp đáng ngưỡng mộ dù đã sớm bước vào độ tuổi U40. Các chị em phụ nữ cũng thế, phải luôn biết giữ gìn, chăm chỉ cải thiện và chăm sóc bản thân mình để được trẻ trung, xinh đẹp hơn dù đang ở bất kì độ tuổi nào. Bạn nghĩ sao về nhan sắc U40 của bà mẹ 2 con Tâm Tít? 

BTV đình đám nhà VTV lộ ảnh thẻ visa, nhan sắc gây bất ngờ

BTV đình đám nhà VTV lộ ảnh thẻ visa, nhan sắc gây bất ngờ

BTV Quỳnh Hoa khiến dân mạng phát sốt với tấm ảnh thẻ dùng làm visa đi Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hotgirl Tâm Tít hot girl Việt nhịp sống trẻ nhan sắc Tâm Tít

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 18 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ