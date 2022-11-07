“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên"

Nhịp sống trẻ 07/11/2022 05:39

Mới đây, "nữ MC trẻ nhất VTV" Vũ Phương Thảo đã khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi tung bộ ảnh cực kỳ gợi cảm.

Vũ Phương Thảo sinh năm 1997, là " nữ MC trẻ nhất VTV", cô được biết tới qua nhiều chương trình quen thuộc như: VTV kết nối, Khoảnh khắc yêu thương, Mỗi ngày một niềm vui,...

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1

Là MC VTV, Phương Thảo không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng làm chủ tình huống mà cô nàng còn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ.

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2

Mới đây, MC Vũ Phương Thảo đã khiến netizen đứng ngồi không yên khi tung bộ ảnh cực kỳ gợi cảm, nóng bỏng.

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3

Thần thái của Phương Thảo khiến nhiều người mải mê ngắm nhìn bởi sự trẻ trung, tràn đầy sức sống.

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4

Nữ MC quốc dân cũng để lại dòng caption không thể ngọt ngào hơn: "Ảnh bị sao ấy ạ, chỉ thấy 'mờ' và 'lem' thui"

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5

Trong trang phục màu đen huyền bí, nữ MC còn nhận được "mưa lời khen" của cộng đồng mạng.

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 6

Hầu hết fan hâm mộ đều khen ngợi nhan sắc xinh đẹp "hết nước chấm" của Phương Thảo.

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 7

Không thể phủ nhận, vẻ ngoài khả ái cũng là một trong những yếu tố thu hút công chúng của nữ MC Phương Thảo.

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 8

Vũ Phương Thảo có đặc điểm ngoại hình khó cải thiện là chiều cao khiêm tốn, chỉ 1m50.

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 9

Tuy nhiên, Phương Thảo có hình thể cân đối cùng diện mạo xinh đẹp. Bản thân cô cũng luôn vui vẻ và yêu sự nhỏ bé đặc biệt của mình.

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 10

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, chất giọng lôi cuốn cùng thân hình gợi cảm, Phương Thảo khiến nhiều người yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 11

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