“Nữ MC trẻ nhất VTV” nhận được cơn mưa lời khen nhờ khoe ảnh gợi cảm, khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên"

Nữ MC quốc dân cũng để lại dòng caption không thể ngọt ngào hơn: "Ảnh bị sao ấy ạ, chỉ thấy 'mờ' và 'lem' thui"

Trong trang phục màu đen huyền bí, nữ MC còn nhận được "mưa lời khen" của cộng đồng mạng.

Hầu hết fan hâm mộ đều khen ngợi nhan sắc xinh đẹp "hết nước chấm" của Phương Thảo.

Không thể phủ nhận, vẻ ngoài khả ái cũng là một trong những yếu tố thu hút công chúng của nữ MC Phương Thảo.

Vũ Phương Thảo có đặc điểm ngoại hình khó cải thiện là chiều cao khiêm tốn, chỉ 1m50.

Tuy nhiên, Phương Thảo có hình thể cân đối cùng diện mạo xinh đẹp. Bản thân cô cũng luôn vui vẻ và yêu sự nhỏ bé đặc biệt của mình.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, chất giọng lôi cuốn cùng thân hình gợi cảm, Phương Thảo khiến nhiều người yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.