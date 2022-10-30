Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền "hot rần rần"

Nhịp sống trẻ 30/10/2022 08:21

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ thêm những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày trọng đại.

Mới đây, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ những hình ảnh chưa công bố trong đám cưới với thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Gây chú ý nhất là khoảnh khắc thân thiết của hai bên thông gia. Trước đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 23/10, tại một trong tâm tiệc cưới lớn ở Hà Nội. Đám cưới khiến nhiều người phải choáng ngợp bởi không gian lộng lẫy, xa hoa.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 1

Trong tiệc cưới, cặp đôi liên tục gửi lời cảm ơn đến ba mẹ bằng những bài hát ngọt ngào, tình cảm với chủ đề gia đình. Sau phần trao nhẫn, cắt bánh và rót rượu, cặp đôi đã cùng song ca bài hát Cảm Ơn Cha của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận để gửi tặng ba mẹ hai bên.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 2

Bài hát của cặp vợ chồng trẻ nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt từ các khách mời tham gia lễ cưới. Sau khi song ca cùng chồng, nàng hậu còn đơn ca thêm ca khúc Ước Mơ Của Mẹ để dành tặng mẹ của mình, người luôn đồng hành và ủng hộ cô trên con đường nghệ thuật. 

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 3

Trước đó, thiếu gia nhà bầu Hiển nghẹn ngào nói với vợ: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 4

Về phía Hoa hậu Việt Nam 2016, cô nói: "Khoảng thời gian anh và em quen nhau, 2 năm không phải dài cũng không ngắn để tìm hiểu. Lúc em quen anh, em mới chỉ 24 tuổi, chưa nghĩ gì đến chuyện kết hôn. Người đàn ông em quen lại có gương mặt trẻ măng, hơi ham chơi.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 5

Sau khoảng thời gian yêu nhau, em nhận ra đằng sau gương mặt baby ấy là người đàn ông rất trách nhiệm, tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh. Cách anh yêu thương gia đình, khiến em muốn trở thành một phần trong gia đình nhỏ của anh.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 6

Sau 4 tháng anh cầu hôn em ở Đà Nẵng, chúng mình đã cùng nhau làm nên đám cưới này. Ngày hôm nay có mặt đầy đủ người mình yêu thương, chúng ta hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc trong buổi tiệc này. Em yêu anh".

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 7

Vừa dứt lời, Đỗ Mỹ Linh bật khóc. Sau đó, cặp uyên ương trao nhau nụ hôn ngọt ngào và thực hiện nghi thức cắt bánh, khui rượu trong sự chúc phúc của bạn bè, khách mời.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 8Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 9Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 10Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 11Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền 'hot rần rần' - Ảnh 12

Soi profile thí sinh Hoa Hậu Việt Nam, mỹ nữ gây sốt với học vấn "không đùa được": Tốt nghiệp Đại học Hà Lan, 8.0 IELTS

Soi profile thí sinh Hoa Hậu Việt Nam, mỹ nữ gây sốt với học vấn "không đùa được": Tốt nghiệp Đại học Hà Lan, 8.0 IELTS

Đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 2022, mỹ nhân 9x đến từ Nam Định gây sốt với học vấn "không đùa được" của mình. Không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn biết thêm tiếng Tây Ban Nha, từng tốt nghiệp ở Hà Lan.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn đám cưới Đỗ Mỹ Linh nhịp sống trẻ Hoa hậu Việt

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 18 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ