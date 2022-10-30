Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh xả ảnh đám cưới, khoảnh khắc chung khung hình của hai bên thông gia liền "hot rần rần"

Mới đây, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ những hình ảnh chưa công bố trong đám cưới với thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Gây chú ý nhất là khoảnh khắc thân thiết của hai bên thông gia. Trước đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 23/10, tại một trong tâm tiệc cưới lớn ở Hà Nội. Đám cưới khiến nhiều người phải choáng ngợp bởi không gian lộng lẫy, xa hoa.

Trong tiệc cưới, cặp đôi liên tục gửi lời cảm ơn đến ba mẹ bằng những bài hát ngọt ngào, tình cảm với chủ đề gia đình. Sau phần trao nhẫn, cắt bánh và rót rượu, cặp đôi đã cùng song ca bài hát Cảm Ơn Cha của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận để gửi tặng ba mẹ hai bên.

Bài hát của cặp vợ chồng trẻ nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt từ các khách mời tham gia lễ cưới. Sau khi song ca cùng chồng, nàng hậu còn đơn ca thêm ca khúc Ước Mơ Của Mẹ để dành tặng mẹ của mình, người luôn đồng hành và ủng hộ cô trên con đường nghệ thuật.

Trước đó, thiếu gia nhà bầu Hiển nghẹn ngào nói với vợ: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

Về phía Hoa hậu Việt Nam 2016, cô nói: "Khoảng thời gian anh và em quen nhau, 2 năm không phải dài cũng không ngắn để tìm hiểu. Lúc em quen anh, em mới chỉ 24 tuổi, chưa nghĩ gì đến chuyện kết hôn. Người đàn ông em quen lại có gương mặt trẻ măng, hơi ham chơi.

Sau khoảng thời gian yêu nhau, em nhận ra đằng sau gương mặt baby ấy là người đàn ông rất trách nhiệm, tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh. Cách anh yêu thương gia đình, khiến em muốn trở thành một phần trong gia đình nhỏ của anh.

Sau 4 tháng anh cầu hôn em ở Đà Nẵng, chúng mình đã cùng nhau làm nên đám cưới này. Ngày hôm nay có mặt đầy đủ người mình yêu thương, chúng ta hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc trong buổi tiệc này. Em yêu anh".

Vừa dứt lời, Đỗ Mỹ Linh bật khóc. Sau đó, cặp uyên ương trao nhau nụ hôn ngọt ngào và thực hiện nghi thức cắt bánh, khui rượu trong sự chúc phúc của bạn bè, khách mời.