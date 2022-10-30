Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con

Nhịp sống trẻ 30/10/2022 12:46

Nữ diễn viên hài cho biết dự định khi con gái Nguyệt Cát lớn lên sẽ cho đi nâng cung chân mày.

Là mẹ đơn thân nhưng bù lại Thúy Nga có cô công chúa Nguyệt Cát vô cùng đáng yêu. Năm nay bé đã bước sang tuổi 11 và được gọi là bản sao của mẹ.

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con - Ảnh 1Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con - Ảnh 2

Dẫu vậy, diễn viên Thúy Nga vẫn cho rằng gái cưng không có số làm hoa hậu vì một khuyết điểm trên gương mặt chính là đôi lông mày.

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con - Ảnh 3

Mới đây, nữ diễn viên hài đã chia sẻ hình ảnh con gái kèm dòng trạng thái: “Cả ngày nay Mẹ Con em quần quật với chủ đề….Bướm !!! Dòm bộ Lông Mày của con, em biết không có cái số làm Hoa Hậu luôn rồi!”

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con - Ảnh 4

Trong hình có thể thấy, dù sở hữu gương mặt xinh xắn nhưng đôi lông mày của Nguyệt Cát lại chếch xuống dưới làm cho tổng thể lúc nào cũng như "buồn bã" và "tấu hài". Dáng lông mày này trong nhân tướng học gọi là lông mày chữ bát hoặc lông mày dấu huyền...

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con - Ảnh 5

Dân mạng còn "đào" lại ảnh cũ của hai mẹ con. Nhiều người hài hước cho rằng do khi xưa Thúy Nga thường vẽ dáng chân mày xệ để diễn hài nên con gái giờ thừa thưởng cặp chân mày hệt mẹ.

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con - Ảnh 6

Dưới bài đăng, một số người để lại bình luận khuyên cô sau này có thể chỉnh dáng chân mày cho con, người lại cho rằng con nối nghiệp diễn hài của mẹ...

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con - Ảnh 7

Thúy Nga cũng cho biết, khi con lớn sẽ cân nhắc thực hiện nâng dáng chân mày cho con.

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con - Ảnh 8

Thực chất, khi cười bình thường, dáng lông mày của Nguyệt Cát cũng khá bình thường.

Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con - Ảnh 9

Trong khi đó, Thúy Nga sở hữu dáng chân mày khá đẹp.

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