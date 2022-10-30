Tự nhận xét con gái tròn 11 tuổi ''không có số làm Hoa hậu'', Thúy Nga dự định tương lai sẽ can thiệp thẩm mỹ cho con

Là mẹ đơn thân nhưng bù lại Thúy Nga có cô công chúa Nguyệt Cát vô cùng đáng yêu. Năm nay bé đã bước sang tuổi 11 và được gọi là bản sao của mẹ.

Dẫu vậy, diễn viên Thúy Nga vẫn cho rằng gái cưng không có số làm hoa hậu vì một khuyết điểm trên gương mặt chính là đôi lông mày.

Mới đây, nữ diễn viên hài đã chia sẻ hình ảnh con gái kèm dòng trạng thái: “Cả ngày nay Mẹ Con em quần quật với chủ đề….Bướm !!! Dòm bộ Lông Mày của con, em biết không có cái số làm Hoa Hậu luôn rồi!”

Trong hình có thể thấy, dù sở hữu gương mặt xinh xắn nhưng đôi lông mày của Nguyệt Cát lại chếch xuống dưới làm cho tổng thể lúc nào cũng như "buồn bã" và "tấu hài". Dáng lông mày này trong nhân tướng học gọi là lông mày chữ bát hoặc lông mày dấu huyền...

Dân mạng còn "đào" lại ảnh cũ của hai mẹ con. Nhiều người hài hước cho rằng do khi xưa Thúy Nga thường vẽ dáng chân mày xệ để diễn hài nên con gái giờ thừa thưởng cặp chân mày hệt mẹ.

Dưới bài đăng, một số người để lại bình luận khuyên cô sau này có thể chỉnh dáng chân mày cho con, người lại cho rằng con nối nghiệp diễn hài của mẹ...

Thúy Nga cũng cho biết, khi con lớn sẽ cân nhắc thực hiện nâng dáng chân mày cho con.

Thực chất, khi cười bình thường, dáng lông mày của Nguyệt Cát cũng khá bình thường.

Trong khi đó, Thúy Nga sở hữu dáng chân mày khá đẹp.