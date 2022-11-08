Cô sơn nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, nhan sắc chuẩn hot girl, vóc dáng gợi cảm "hớp hồn" cư dân mạng

Nhịp sống trẻ 08/11/2022 06:11

Yona Cươn tuổi 18 xinh tươi, rạng rỡ như đoá hoa rừng.

Yona Cươn (tên thật là Đinh Thị Cươn, người Ba Na) có lẽ là một trong những cô gái dân tộc đang được yêu thích nhất hiện nay. Nhờ sở hữu nhan sắc mộc mạc, nụ cười toả nắng, cô nàng đã nhận về rất nhiều sự yêu mến từ dân tình. Mới đây, nữ TikToker này cũng đã đón tuổi 18 bên gia đình.

Cô sơn nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, nhan sắc chuẩn hot girl, vóc dáng gợi cảm 'hớp hồn' cư dân mạng - Ảnh 1

Nếu theo dõi hành trình trưởng thành của Yona, mọi người cũng có thể dễ dàng nhận thấy cô nàng đang ngày càng phát triển bản thân hơn, không chỉ về mặt ngoại hình. 

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Yona Cươn còn rất được yêu thích bởi năng lượng lạc quan, tươi vui của mình. Hầu hết các video cô nhảy múa giữa núi rừng đều được dân tình vô cùng yêu thích. Sự mộc mạc đó cũng chính là nét riêng giúp nữ TikToker thu được thiện cảm từ người xem. 

Cô sơn nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, nhan sắc chuẩn hot girl, vóc dáng gợi cảm 'hớp hồn' cư dân mạng - Ảnh 2

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động trên mạng xã hội, Yona Cươn dần thay đổi phong cách ăn mặc của mình. Vẫn là nét hồn nhiên, tươi vui nhưng giờ đây cô lại chuộng những bộ đồ bó sát, khoe hình thể hút mắt hơn. Mỗi khi có trend mới, cô nàng cũng nhanh chóng cover lại, thậm chí còn rủ cả bố và mẹ tham gia cùng. 

Cô sơn nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, nhan sắc chuẩn hot girl, vóc dáng gợi cảm 'hớp hồn' cư dân mạng - Ảnh 3

Đáng nói, cũng bởi vậy nên nữ TikToker trẻ tuổi này đã không ít lần gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng hành động của cô trong các video quay cùng bố không phù hợp. Trước những phản ứng trái chiều, Yona Cươn dần rút kinh nghiệm hơn. Dù vậy, cô vẫn giữ cách ăn mặc của bản thân. 

Cô sơn nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, nhan sắc chuẩn hot girl, vóc dáng gợi cảm 'hớp hồn' cư dân mạng - Ảnh 4

Trước những bình luận khen chê, Yona Cươn trải lòng: "Yona luôn tiếp nhận những bình luận của mọi người dù tiêu cực hay tích cực, vì đó là sự góp ý. Cái nào tốt rồi thì mình nên phát huy, cái nào chưa tốt thì mình khắc phục và cố gắng hoàn thiện. Tuy nhiên, cũng rất khó để có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người nên những bạn không thích mình, mình cũng không quan tâm.

Còn về phong cách thời trang của Yona, thực sự Yona không có phong cách nào cả. Vốn dĩ, Yona ở quê nên lỗi thời hơn nhiều so với những bạn bè dưới đồng bằng. Có đồ nào thì Yona mặc đồ đó, nhiều quần áo được các anh chị tặng nên cứ mặc vậy thôi. 

Yona không có hướng hình ảnh theo phong cách nào cụ thể, kể cả phong cách gợi cảm. Do ở rẫy cũng chỉ có bố mẹ nên thấy thế nào thoải mái thì mặc. Do quay video lên nhiều bạn xem và bình luận chứ bản thân Yona không có chủ đích để tăng thêm lượt xem nhờ trang phục bắt mắt" - Yona Cươn khẳng định không chủ ý mặc gợi cảm để thu hút lượt xem.

Cô sơn nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, nhan sắc chuẩn hot girl, vóc dáng gợi cảm 'hớp hồn' cư dân mạng - Ảnh 5

Yona Cươn cho hay, cô không ý thức được hệ quả của việc lựa chọn trang phục mặc khi quay video, đăng lên mạng xã hội. Vì thế, thời gian tới, cô sẽ chú ý tới việc chọn trang phục cho phù hợp hơn.

Cô sơn nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, nhan sắc chuẩn hot girl, vóc dáng gợi cảm 'hớp hồn' cư dân mạng - Ảnh 6

Yona Cươn là một trong những tài khoản mạng xã hội có lượt theo dõi lớn, hàng triệu người. Cô vui vì được nhiều người biết tới hơn. Và từ công việc sáng tạo video, Yona Cươn có thêm nguồn thu nhập. Dù không nhiều nhưng nó đủ để cô trang trải cuộc sống, phụ giúp bố mẹ và chữa bệnh.

Cô sơn nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, nhan sắc chuẩn hot girl, vóc dáng gợi cảm 'hớp hồn' cư dân mạng - Ảnh 7

Dù được nhiều người biết tới nhưng Yona Cươn mong muốn được mọi người đón nhận với hình ảnh một cô gái nông thôn vui vẻ, nhiệt huyết, hoà đồng, yêu thiên nhiên và không bon chen, lo nghĩ nhiều về cuộc sống ngoài kia.

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