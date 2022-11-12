Không phải cứ ốm mới đẹp: Hot girl khổ sở vì quá gầy, ăn liên tục mà chỉ nặng 35kg

Nhịp sống trẻ 12/11/2022 07:48

Cô Lục quá gầy nên ăn uống cả ngày, trung bình một ngày cô ăn 5 hoặc 6 bữa. Đặc biệt, bữa tối của cô Lục kéo dài bất tận, thế nhưng chỉ tăng 0,5 kg, gần như chẳng khác biệt mấy.

Đa số phụ nữ đều yêu thích dáng vẻ thanh mảnh, thon thả, thế nhưng có những người thực sự không thích vẻ đẹp này chút nào. Cô Lục, một hot girl ở Hồ Nam, Trung Quốc, là một beauty blogger khá có tiếng trên mạng xã hội, từ nhỏ đến lớn, thể trọng đều chưa bao giờ vượt qua con số 40kg.

Tuy khiến nhiều người ao ước nhưng vì quá gầy, cơ thể cô Lục xuất hiện các vấn đề về sức khoẻ.

Hiện tại, cô Lục chỉ nặng 35kg, dễ bị loãng xương, hạ đường huyết, miễn dịch kém. Sau khi trở thành một beauty blogger, để ăn ảnh hơn, cô Lục được sếp yêu cầu phải ăn uống thật nhiều, mục tiêu tăng lên 40kg.

Đáp ứng yêu cầu này, cô Lục ăn uống cả ngày, trung bình một ngày cô ăn 5 hoặc 6 bữa. Đặc biệt, bữa tối của cô Lục kéo dài bất tận, cô luôn trữ sẵn thức ăn, để trong túi, trong ngăn kéo, cạnh ghế sofa. Thực tế, để tăng cân, cô Lục ăn đến khi ngủ, thế nhưng chỉ tăng 0,5 kg, gần như chẳng khác biệt mấy.

Không phải cứ ốm mới đẹp: Hot girl khổ sở vì quá gầy, ăn liên tục mà chỉ nặng 35kg - Ảnh 1

Cô Lục cũng cho biết, vì quá gầy, hệ tiêu hóa và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng kém, cơ thể gần như chỉ có da bọc xương, đến mức ngồi trên ghế cứng cũng bị đau mông. Chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng sẽ khiến xương quai xanh của cô sưng đỏ và đau đớn, thoạt nhìn gầy và dị dạng như người ngoài hành tinh.

Biết rõ nhược điểm của cơ thể, cô Lục tìm mọi cách, thử rất nhiều để tăng cân nhưng không có kết quả. Cô Lục thậm chí còn uống thuốc tăng cân nhưng cũng không cải thiện tình trạng cơ thể mình.

Không phải cứ ốm mới đẹp: Hot girl khổ sở vì quá gầy, ăn liên tục mà chỉ nặng 35kg - Ảnh 2

Sau khi chia sẻ của cô Lục được đăng tải, rất nhanh đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của mọi người.

Đa số đều cho rằng, nếu ăn mãi không béo thì chắc hẳn có gì đó không ổn với cơ thể, họ khuyên cô Lục nên đến bệnh viện khám, cũng nên kiểm tra tuyến giáp vì tuyến giáp ảnh hưởng lớn đến sự trao đổi chất của cơ thể, có thể trao đổi chất kém, hấp thụ kém nên cô Lục mới gầy yếu như vậy.

Nhìn chung, các lời khuyên đều hướng cô Lục mau chóng đi khám tại bệnh viện lớn để nhận được sự tư vấn và điều trị chuyên nghiệp, không nên nghe theo các lời khuyên trên mạng.

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