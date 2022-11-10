MC Thanh Thanh Huyền bị tung ảnh lộ vóc dáng kém nuột, netizen nhận xét thế nào?

Trong giới MC Việt, cái tên Thanh Thanh Huyền không còn xa lạ. Cô nổi tiếng là "MC 3000 chữ" khi dẫn chương trình mà không cần cầm kịch bản.

Ngoài ra, nữ MC Thanh Huyền còn gây ấy tượng khi lọt Top 15 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2015.

Bên cạnh việc hoạt động mạnh trong vai trò MC, dạo gần đây hot girl họ Đặng còn tích cực tham gia các hoạt động giải trí. Mỗi lần xuất hiện, cô lên đồ "chặt chém", chẳng kém cạnh các bóng hồng của showbiz Việt.

Mới nhất, khi tham gia một sự kiện, Thanh Huyền diện chiếc đầm có chất liệu bóng, khoét sườn táo bạo để lộ chân ngực gợi cảm.

Thế nhưng, ở góc quay nghiêng, Thanh Thanh Huyền để lộ vòng 2 kém săn chắc. Bởi thiết kế này khoét phần hông quá sâu lại thêm trang phục bó sát khiến chính chủ để lộ khuyết điểm.

Nhưng xét về tổng thể, Thanh Huyền vẫn cực kỳ nổi bật và gợi cảm.

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền sinh năm (SN 1996), quê Khánh Hòa. Nữ MC từng cầm trịch nhiều chương trình của VTV như S - Vietnam, Siêu Mẫu Nhí, Tạp Chí Du Lịch, Nét Đẹp Trầm Hương, Bản Thiết Kế Cuộc Sống...

Trước đó, Thanh Thanh Huyền gây chú ý với câu chuyện dẫn chương trình không cần kịch bản suốt 48 tiếng, thể hiện cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt mà không hề vấp một chữ trong show thời trang nổi tiếng.

Trên trang cá nhân, Thanh Thanh Huyền cũng liên tục gây chú ý khi khoe hình ảnh cuộc sống sang chảnh.

Được biết, để có thể sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ hay những món hàng hiệu thì ngoài công việc của một MC song ngữ, Thanh Thanh Huyền còn làm nhiều ngành - lĩnh vực khác như: bất động sản, cổ phiếu - chứng khoán, người mẫu,...

Sau khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thanh Thanh Huyền quyết định vào TP HCM sinh sống và học ngành Truyền thông Đa phương tiện ở ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Thanh Thanh Huyền còn khiến mọi người ngưỡng mộ về thành tích học tập tốt. Cô từng học đàn tranh ở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, sau đó đỗ thủ khoa ngành Kinh doanh Thương mại của Đại học Nha Trang và theo học tại đây trong 2 năm.