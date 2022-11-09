Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ!

Nhịp sống trẻ 09/11/2022 06:11

Là một cặp đôi yêu nhau khá im hơi lặng tiếng, hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper Key làm nhiều người ngưỡng mộ khi có cái kết viên mãn.

Mới đây trên trang cá nhân hot girl Mẫn Tiên đã thông báo đăng ký kết hôn với Key (thành viên nhóm Monstar).

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 1

Dưới bài đăng nàng hot girl Hà thành nhận về vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ.

"Chúc mừng anh chị", "Hai anh chị có nét phu thê", "ảnh đẹp xỉu"... nhiều cư dân mạng bình luận.

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 2

Là một cặp đôi khá im hơi lặng tiếng, Mẫn Tiên và Key bên nhau trong thầm lặng và chưa từng có tin đồn tình ái liên quan đến đối phương.

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 3

Mãi cho đến đúng đêm Giao thừa vừa qua, Mẫn Tiên và và Key mới đồng loạt thông báo hỷ sự trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Vào ngày mùng 1 Tết nguyên đán 2022, rapper Key hạnh phúc khi tiết lộ đã cầu hôn Mẫn Tiên Thành công. Anh hạnh phúc thông báo: "Happy Lunar New Year 2022, it’s gonna be a big year. I’m ready, xin thông báo cả nhà em chuẩn bị lấy vợ ạ" (Tạm dịch: Chúc mừng Tết Nguyên Đán, đây sẽ là một năm bùng nổ. Tôi đã sẵn sàng, xin thông báo cả nhà em chuẩn bị lấy vợ ạ).

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 4

Được biết Key và Mẫn Tiên quen biết nhiều năm trước nhưng thời gian dài sau đó mới trò chuyện thường xuyên.

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 5

Ban đầu, Key không có ý định hẹn hò vì Mẫn Tiên ở Hà Nội, trong khi anh hoạt động ca hát tại TP HCM.

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 6

Tuy nhiên, qua những lần trò chuyện, Key bị thu hút bởi tính cách lạc quan, vui vẻ của Mẫn Tiên. Sau đó, hai người quyết định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc.

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 7

Trong một lần chia sẻ, nam ca sĩ tâm sự: "Cô ấy khiến mọi thứ dù tiêu cực thế nào cũng có thể trở thành niềm vui và mỗi ngày trôi qua khi chúng tôi ở cạnh nhau đều vui vẻ. Sau khi dành thời gian cho nhau, tôi cảm nhận tình yêu đã đến độ chín muồi. Do đó, chúng tôi kết hôn".

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 8

Key tên thật là Võ Trần Thái Trung, sinh năm 1996 tại Hà Nội, từng đảm nhiệm vai trò rapper chính cho nhóm nhạc Monstar nổi tiếng.

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 9

Mẫn Tiên nổi tiếng khi là thành viên trong "Bộ ba sát thủ" gồm Quỳnh Anh Shyn và An Japan.

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 10

Hiện tại, Mẫn Tiên có cuộc sống bình yên, cô nàng cũng trở nên gợi cảm, xinh đẹp hơn.

Chuyện tình đẹp của hot girl Mẫn Tiên và chàng rapper khiến nhiều netizen thầm ngưỡng mộ! - Ảnh 11

Hiện hot girl Hà thành này là người mẫu ảnh, blogger thời trang

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