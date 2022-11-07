Hot girl xứ Đài được so sánh với Angela Baby là ai, nhan sắc thế nào mà khiến netizen rầm rộ xin info?

Sở hữu gương mặt hao hao nữ thần đại lục Angela Baby , hot girl Huang Lin nhanh chóng nhận được không ít sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc ngay từ khi còn đang là sinh viên đại học.

Ở thời điểm mới nổi tiếng, Huang Lin đang học năm 3 Đại học Shih Hsin Đài Bắc. Cô nàng khi ấy đã được mệnh danh là “Nữ thần của Đại học Shih Hsin”.

Cho tới hiện tại, khi đang ở ngưỡng tuổi 26, Huang Lin vẫn là cái tên được rất nhiều người quan tâm, ngưỡng mộ bởi diện mạo ngày một thăng hạng.

Sinh năm 1995, Huang Lin sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nốt ruồi ngay bên mắt trái làm tăng thêm vẻ sắc sảo cho diện mạo hot girl xứ Đài.

Được cho là bản sao của Angela Baby, tuy nhiên Huang Lin lại có phong cách ăn mặc khác hẳn nữ thần đại lục, gợi cảm và táo bạo hơn gấp bội.

Chính nhờ Huang Lin luôn chuộng diện đồ hở bạo mà dân tình mới được ngắm nhìn trọn vẹn thân hình với ba vòng bốc lửa của cô nàng.

Huang Lin thường xuyên chia sẻ lên trang instagram cá nhân những bức hình khoe dáng đầy tự tin, quyến rũ. Chính điều này đã đem tới sức hút ngày một mạnh mẽ cho tên tuổi của hot girl 9X.

Có thể thấy, không chỉ nhan sắc mà vóc dáng của Huang Lin cũng đẹp hoàn hảo.

Ba vòng nở nang, săn chắc cùng nước da ngăm khoẻ khoắn giúp nàng hot girl có được vẻ ngoài vô cùng trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Với thân hình đồng hồ cát hoàn hảo, Huang Lin từng không ít lần “đốt mắt” dân tình bằng những màn diện bikini đầy nóng bỏng.

Được biết, nhờ sở hữu gương mặt ăn hình cùng dáng chữ S gợi cảm, Huang Lin sau khi tốt nghiệp đại học đã trở thành một người mẫu trực tuyến với lượng fans hùng hậu.

Có thể nói, vóc dáng hiện tại của Huang Lin là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều chị em phụ nữ, nhất là những cô nàng đang có thân hình quá mập hay quá gầy.