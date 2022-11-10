Hot girl Việt được hàng loạt báo Trung khen giống Chương Tử Di giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 10/11/2022 06:16

Nổi tiếng nhờ sở hữu gương mặt giống Chương Tử Di, nàng hot girl Việt Nguyễn Minh Hà hiện tại có sự nghiệp thăng hoa hơn.

Còn nhớ vào tháng 1/2021, cả cộng đồng mạng Việt lẫn xứ Trung 'chao đảo' khi xuất hiện cô gái xinh đẹp có ngoại hình tương đồng với đại hóa đán nổi tiếng Chương Tử Di. Cô gái đó tên là Nguyễn Minh Hà, sinh năm 1999 là người mẫu tự do.

Hot girl Việt được hàng loạt báo Trung khen giống Chương Tử Di giờ ra sao? - Ảnh 1

Cô nàng được chú ý khi tham gia MV Anh luôn là lý do của ca sỹ Erik. Ngoài giai điệu sôi động, hút mắt thì điều khán giả đặc biệt chú ý lại đến nhan sắc của nữ chính xuất hiện trong MV. Mặc dù là gương mặt mới nhưng Nguyễn Minh Hà nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân tình nhờ sở hữu nhan sắc được nhận xét là có nhiều nét giống với Tứ đại hoa đán của màn ảnh Hoa Ngữ Chương Tử Di.

Hot girl Việt được hàng loạt báo Trung khen giống Chương Tử Di giờ ra sao? - Ảnh 2

Thậm chí, nhiều trang báo xứ Trung như Ifeng, Sina, Southern Metropolis Daily,... đăng tải loạt ảnh của cô nàng và giới thiệu về một người mẫu Việt Nam tên Minh Hà, có gương mặt khá giống với đại Hoa đán Chương Tử Di. Những trang báo này so sánh Minh Hà với đại hoa đán của màn ảnh Hoa Ngữ ở tuổi đôi mươi. Sự so sánh này nhanh chóng phủ sóng Weibo.

Hot girl Việt được hàng loạt báo Trung khen giống Chương Tử Di giờ ra sao? - Ảnh 3

Hàng loạt bức ảnh của Nguyễn Minh Hà được đăng tải và nhận nhiều lời khen ngợi về gương mặt thanh tú với những nét cổ điển pha lẫn hiện đại và nhan sắc mang đậm chất Á Đông.

Hot girl Việt được hàng loạt báo Trung khen giống Chương Tử Di giờ ra sao? - Ảnh 4

Rất nhiều bình luận về sự giống nhau giữa cô nàng sinh năm 1999 với Chương Tử Di: 'Sao tôi lại cảm thấy cô ấy còn đẹp hơn cả Chương Tử Di vậy?', 'Trương Bá Chi kết hợp với Chương Tử Di, xinh quá đi', 'Đẹp hơn Chương Tử Di', 'Chỉ có thể nói là y chang!', 'Nhìn qua thì rất giống Chương Tử Di, đều xinh cả.'

Hot girl Việt được hàng loạt báo Trung khen giống Chương Tử Di giờ ra sao? - Ảnh 5

Sau 2 năm nổi tiếng nhờ sự giống nhau đó, Minh Hà đã có bước tiến mạnh mẽ trên con đường sự nghiệp. Cô nàng nhanh chóng bật lên bởi nét đẹp thánh thiện, trong sáng cùng đôi mắt lại đong đầy cảm xúc. Minh Hà liên tiếp góp mặt trong những bộ thiết kế với vai trò người mẫu hay xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng. Ngoài ra, cô gái xinh đẹp sinh năm 1999 còn tích cực tham gia đóng MV ca nhạc như Người yêu tôi lạnh lùng sắt đá, Người đáng thương là anh, Thiêu thân....

Hot girl Việt được hàng loạt báo Trung khen giống Chương Tử Di giờ ra sao? - Ảnh 6

Cô nàng xem sự kiện nổi tiếng trên Weibo, rồi được cộng đồng yêu thời trang và nhiếp ảnh trong nước biết đến là một may mắn. Nhưng Minh Hà cũng luôn tâm niệm rằng bản thân phải có tài năng mới có thể đi đường dài. Do đó, cô gái trẻ tự học diễn xuất và không ngừng làm mới bản thân để thành công hơn nữa trong tương lai.

Hot girl Việt được hàng loạt báo Trung khen giống Chương Tử Di giờ ra sao? - Ảnh 7

Trên trang cá nhân, Minh Hà thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống. Nếu theo dõi cô nàng, người hâm mộ sẽ nhận thấy cô nàng 9X luôn mang tới sự đa dạng.

Hot girl Việt được hàng loạt báo Trung khen giống Chương Tử Di giờ ra sao? - Ảnh 8

Điển hình như bộ ảnh khoe dáng bên ao sen nhận được nhiều lượt yêu thích của cư dân mạng. Trong bộ ảnh, Minh Hà diện chiếc váy màu trắng, ôm sát cơ thể, có đường xẻ sâu ở bên giúp khoe trọn body đúng chuẩn ‘mình hạc xương mai’. Cùng với đó là gương mặt đậm chất Á Đông và đôi mắt thoáng buồn lại càng tăng thêm sự thu hút.

Hot girl Việt được hàng loạt báo Trung khen giống Chương Tử Di giờ ra sao? - Ảnh 9

Có thể nói, Nguyễn Minh Hà - 'Chương Tử Di Việt Nam' hôm nào đã tỏa sáng thật sự và có định hình đúng đắn trên con đường nghệ thuật.

Từ khóa:   Hotgirl Việt Chương Tử Di hotgirl minh hà

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