Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống

Nhịp sống trẻ 13/11/2022 08:01

Đa số mọi người đều chỉ trích hot girl Tạ Hựu Tâm cố tình ăn mặc hở hang, thiếu vải để thu hút sự chú ý.

Mới đây, những hình ảnh hot girl Tạ Hựu Tâm "thả rông" vòng một, đeo tạp dề và pha chế đồ uống tại quầy bar gây xôn xao dư luận.

Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống - Ảnh 1

Đa số mọi người đều chỉ trích hot girl Tạ Hựu Tâm cố tình ăn mặc hở hang, thiếu vải để thu hút sự chú ý.

Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống - Ảnh 2

Mặc dù phải nhận về nhiều chỉ trích nhưng Tạ Hựu Tâm vẫn rất thản nhiên, cô nàng cho rằng trang phục pha chế của mình không quá phản cảm.

Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống - Ảnh 3

Trước đó, hot girl Tạ Hựu Tâm cũng gây xôn xao khi diện đồ quá ngắn, quá mỏng, để lộ điểm nhạy cảm trên tàu điện ngầm.

Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống - Ảnh 4

Theo tìm hiểu, hot girl Tạ Hựu Tâm là một trong những hot girl gợi cảm nổi tiếng ở Đài Loan.

Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống - Ảnh 5

Cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm của mình trên trang IG cá nhân.

Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống - Ảnh 6

Nhờ những hình ảnh xinh đẹp lung linh này, cô nàng có tới hơn 800.000 người hâm mộ, mỗi bức ảnh nhận được hàng trăm ngàn lượt yêu thích, chia sẻ.

Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống - Ảnh 7

Xuất thân là một y tá, chuyển qua làm Youtube, Streamer, Tạ Hựu Tâm muốn định hình đối tượng fan hâm mộ của mình và cô đã làm được.

Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống - Ảnh 8

Cô phát triển theo con đường người mẫu gợi cảm, rất ưa thích phong cách trẻ trung, nóng bỏng.

Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống - Ảnh 9

Thêm vào đó, dáng vóc của cô nàng vốn rất bốc lửa, ngay cả những set đồ đơn giản, kín đáo cũng không giấu được vẻ gợi cảm này.

Ngượng chín mặt hot girl vô tư “thả rông” vòng một khi pha chế đồ uống - Ảnh 10

Từ khi xác định theo con đường gợi cảm, Tạ Hựu Tâm không ngần ngại khoe những hình ảnh xinh đẹp, nóng bỏng của mình trên mạng xã hội và có vẻ cô nàng đã đúng khi số người theo dõi tăng mạnh, ngày càng nổi tiếng.

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