Nhan sắc Lynk Lee hậu sửa mũi đầy lạ lẫm, netizen ai cũng xuýt xoa vào tiếc nuối

Nhịp sống trẻ 14/11/2022 12:20

Cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng trước diện mạo mới đầy lạ lẫm của người đẹp chuyển giới.

Dù gần như đã phẫu thuật hoàn toàn từ ngoại hình đến giọng nói để thực hiện ước mơ trở thành một người phụ nữ thực thụ nhưng Lynk Lee vẫn muốn tân trang sắc đẹp hơn thế. 

Nhan sắc Lynk Lee hậu sửa mũi đầy lạ lẫm, netizen ai cũng xuýt xoa vào tiếc nuối - Ảnh 1

Mới đây, nữ ca sĩ thành tâm điểm sự chú ý khi lần đầu xuất hiện với "giao diện" hoàn toàn mới hậu sửa mũi.

Nhan sắc Lynk Lee hậu sửa mũi đầy lạ lẫm, netizen ai cũng xuýt xoa vào tiếc nuối - Ảnh 2

Lynk Lee diện chiếc váy xẻ đùi ôm sát sexy, khoe dáng nuột bên hồ bơi.

Nhan sắc Lynk Lee hậu sửa mũi đầy lạ lẫm, netizen ai cũng xuýt xoa vào tiếc nuối - Ảnh 3

Nhìn từ xa và ở góc nhìn thẳng, chiếc mũi mới của Lynk Lee trông khá ổn vì thon gọn hơn hẳn trước kia.

Nhan sắc Lynk Lee hậu sửa mũi đầy lạ lẫm, netizen ai cũng xuýt xoa vào tiếc nuối - Ảnh 4

Tuy nhiên ở góc quay cận, không ít người phải giật mình vì nhan sắc đầy lạ lẫm của người đẹp.

Nhan sắc Lynk Lee hậu sửa mũi đầy lạ lẫm, netizen ai cũng xuýt xoa vào tiếc nuối - Ảnh 5

Có thể thấy Lynk Lee làm dáng mũi bay Trung Hoa đang "làm mưa làm gió" hiện nay. Được nhiều người ưa chuộng nhưng netizen cho rằng nữ ca sĩ không thực sự hợp với chiếc mũi mới này vì nhìn khá "dữ".

Nhan sắc Lynk Lee hậu sửa mũi đầy lạ lẫm, netizen ai cũng xuýt xoa vào tiếc nuối - Ảnh 6

Có lẽ khán giả đã quá quen với một Lynk Lee mũi cao chuẩn Tây nên khi tái xuất với hình ảnh mới đã gây tiếc nuối không hề nhẹ.

Nhan sắc Lynk Lee hậu sửa mũi đầy lạ lẫm, netizen ai cũng xuýt xoa vào tiếc nuối - Ảnh 7

Trước đó, nữ ca sĩ Tạm Biệt Nhé gây xôn xao khi công khai loạt ảnh sang Hàn can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ lần nữa.

Nhan sắc Lynk Lee hậu sửa mũi đầy lạ lẫm, netizen ai cũng xuýt xoa vào tiếc nuối - Ảnh 8

Hậu chuyển giới, Lynk Lee sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng những đường nét hài hòa. Riêng phần sống mũi vốn cao từ khi chưa chuyển giới nhưng lại có khuyết điểm đầu mũi to, vậy nên có lẽ cô muốn sửa lại cho mềm mại và thanh thoát hơn.

Nhan sắc Lynk Lee hậu sửa mũi đầy lạ lẫm, netizen ai cũng xuýt xoa vào tiếc nuối - Ảnh 9

Dù đã sở hữu nhan sắc khá nuột nà chuẩn con gái nhưng Lynk Lee vẫn quyết tâm chỉnh sửa thêm các đường nét trên gương mặt để hoàn hảo hơn.

Chiếc mũi trước kia của Lynk Lee, vốn cao nhưng phần đàu mũi to và thô, chưa thực sự hài hòa với gương mặt.

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Từ khóa:   Lynk Lee showbiz sửa mũi

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