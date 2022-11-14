Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra "cô giáo" hiền dịu thường ngày

Nhịp sống trẻ 14/11/2022 12:23

Khoe style cá tính từ trang phục đến phụ kiện, Midu khiến nhiều người suýt không nhận ra hình ảnh nữ giảng viên của mình.

Mới đây trên trang cá nhân, Midu đã cập nhật loạt ảnh mới toanh. Lần lên sóng này, nữ giảng viên hot girl diện set đồ cực năng động, cá tính.

Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra 'cô giáo' hiền dịu thường ngày - Ảnh 1

Khoảnh khắc ghi lại, cựu hot girl mặc chân váy ngắn phối cùng áo bra đen, phía ngoài còn khoác thêm chiếc sơ mi hồng cách điệu. Ngoài ra, loạt phụ kiện đi kèm như kính mắt, túi hiệu,... khiến nữ giảng viên càng thêm nổi bật.

Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra 'cô giáo' hiền dịu thường ngày - Ảnh 2

 

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người ngợi khen nhan sắc tuổi 33 của hot girl đình đám đất Sài thành.

Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra 'cô giáo' hiền dịu thường ngày - Ảnh 3

Trong một vài bức hình chụp cận, vì quá cá tính nên nhiều người còn giật mình suýt không nhận ra nữ diễn viên Những Thiên Thần Áo Trắng.

Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra 'cô giáo' hiền dịu thường ngày - Ảnh 4

 Để có được sắc vóc như hiện tại, hot girl 8X rất chăm chỉ tập luyện.

Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra 'cô giáo' hiền dịu thường ngày - Ảnh 5

Trong một chia sẻ, Midu từng tiết lộ chỉ muốn cân nặng dao động trong khoảng từ 40 - 42kg mà thôi.

Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra 'cô giáo' hiền dịu thường ngày - Ảnh 6

Midu trước kia dù rất xinh đẹp nhưng chọn phong cách thời trang an toàn. Nhưng dạo gần đây, nữ giảng viên có màn lột xác hoàn toàn về gu ăn mặc.

Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra 'cô giáo' hiền dịu thường ngày - Ảnh 7

Midu biết cách phô diễn lợi thế cơ thể theo cách gợi cảm mà không phản cảm. Cô trở thành hình mẫu lý tưởng của hội chị em khi sở hữu nhà sang, xe xịn, hàng hiệu phủ đầy người.

Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra 'cô giáo' hiền dịu thường ngày - Ảnh 8

Khi lên giảng đường, Midu diện trang phục giản dị, nhã nhặn phù hợp với vai trò của một giảng viên.

Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra 'cô giáo' hiền dịu thường ngày - Ảnh 9

Hình ảnh người đẹp họ Đặng tự tin khi phát biểu trong một sự kiện khai trương thương hiệu của riêng mình vào năm ngoái.

Midu lại lên đồ táo bạo, dân mạng suýt không nhận ra 'cô giáo' hiền dịu thường ngày - Ảnh 10

"Đi chùa mặc áo dài, đi biển thì mặc bikini, đó là sự phù hợp của trang phục ở mỗi nơi mình đến mà thôi. Tôi nghĩ phụ nữ hãy luôn tự tin, độc lập và xinh đẹp như một bông hoa vậy. Không vì ai mà nở, cũng không vì ai mà rụt lại phía sau. Hãy luôn là chính mình, toả sáng bằng trí tuệ, nhân cách và sự yêu thương", Midu tâm sự khi bị ý kiến về phong cách ăn mặc.

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