Nữ sinh Hà Thành mắc bạch tạng vẫn đẹp độc lạ, nhan sắc chuẩn "nàng thơ" khiến vạn người mê mẩn

Nhịp sống trẻ 17/11/2022 07:48

Cô gái bạch tạng ở Hà Nội từng khiến mẹ khóc ròng khi chào đời với nỗi sợ tương lai "đoản mệnh" và cuộc sống phải trốn ánh nắng mặt trời

Thế giới có 5 châu và ở mỗi nơi, con người ta lại mang trên mình hình hài, vóc dáng đặc trưng khác nhau từ da vàng châu Á đến da trắng châu Âu hay da đen châu Phi. Và thường thì thuộc gốc gác nào, con người ta sẽ giống hầu hết với cộng đồng người ở nơi đó. Tuy nhiên, đó chỉ là quy luật chung, còn lại tạo hóa vẫn có những trường hợp đặc biệt, như cách mà những người bạch tạng đến với cuộc đời này chẳng hạn. Ở Việt Nam nói riêng, người bạch tạng thường không có da vàng, tóc đen, mắt hạt nhãn mà thay vào đó là làn da và mái tóc trắng muốt, còn đôi mắt thì màu vàng vàng đục lúc nào cũng nhìn mọi thứ rất mơ màng.

Cô nàng 9X Hà Thành Ngô Thúy Quỳnh cũng thế. Không may sinh ra với căn bệnh bạch tạng. Thúy Quỳnh khác biệt so với hầu hết mọi người, Từ tóc, lông mày, lông mi đều trắng toát; làn da trắng dễ bỏng rát cùng đôi mắt bị rung giật nhãn cầu rất yếu trước ánh sáng khiến cô nàng từng tự ti và "chạy trốn" mọi người.

Nữ sinh Hà Thành mắc bạch tạng vẫn đẹp độc lạ, nhan sắc chuẩn 'nàng thơ' khiến vạn người mê mẩn - Ảnh 1

Tuy nhiên, đến hiện tại cô nàng 9X đã dần chấp nhận và yêu thương tất cả những sự khác biệt của bản thân. Cô dần tự tin hơn và hiện là một mẫu ảnh với ngoại hình đặc biệt được nhiều người yêu mến.

Nữ sinh Hà Thành mắc bạch tạng vẫn đẹp độc lạ, nhan sắc chuẩn 'nàng thơ' khiến vạn người mê mẩn - Ảnh 2

Từ một cô nàng luôn tự ti về ngoại hình của bản thân, Thúy Quỳnh giờ đã tự tin hơn và bén duyên với nghề mẫu ảnh vì nhan sắc xinh đẹp và có phần khác biệt của mình.

Nữ sinh Hà Thành mắc bạch tạng vẫn đẹp độc lạ, nhan sắc chuẩn 'nàng thơ' khiến vạn người mê mẩn - Ảnh 3

Được biết, bạch tạng được xác định là một dạng rối loạn di truyền đặc trưng bởi tình trạng thiếu hụt melanin, sắc tố quyết định màu sắc của da, tóc và mắt. Bệnh thường đặc trưng bởi làn da trắng, tóc có màu sáng, thường hay phát sinh các vấn đề về mắt.

Nữ sinh Hà Thành mắc bạch tạng vẫn đẹp độc lạ, nhan sắc chuẩn 'nàng thơ' khiến vạn người mê mẩn - Ảnh 4

Thúy Quỳnh chia sẻ sự tự ti của cô nàng đến từ năm cấp 2, khi cô nàng ý thức được sự khác biệt về ngoại hình của mình so với bạn bè. Người đẹp Hà Thành kể lại: "Từ lớp 7 trở đi, tôi không còn tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường mà chỉ tập trung vào học. Tôi sợ mái tóc, ngoại hình của mình sẽ ảnh hưởng đến đội văn nghệ. Tôi sợ mọi người sẽ không thích mình xuất hiện trên sân khấu, vì vậy mình đã chủ động 'rút lui'. Đã có lúc tôi ước mình được sinh ra giống như những người bình thường! Nhưng kì thực khi có người hỏi tôi đã bao giờ khóc vì ngoại hình khác biệt, câu trả lời lại là không! Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không phải lúc nhìn vào gương mà là lúc nhìn lên bảng!''

Nữ sinh Hà Thành mắc bạch tạng vẫn đẹp độc lạ, nhan sắc chuẩn 'nàng thơ' khiến vạn người mê mẩn - Ảnh 5

Bước ngoặt của cuộc đời đến vào năm cuối Đại học của cô nàng sinh năm 1998. Khi đó, Thúy Quỳnh chuẩn bị chụp ảnh kỷ yếu thì nhận được một lời đề nghị làm mẫu ảnh. Quỳnh tâm sự, lần đầu tiên nhìn thấy mình trong bộ ảnh, cô đã rất ngỡ ngàng và xúc động. Chưa bao giờ, cô dám nghĩ mình có thể đẹp như thế.

Nữ sinh Hà Thành mắc bạch tạng vẫn đẹp độc lạ, nhan sắc chuẩn 'nàng thơ' khiến vạn người mê mẩn - Ảnh 6

Thúy Quỳnh từng hài hước chia sẻ nhiều người nhìn vào những bức ảnh của cô sẽ ấn tượng với một "nàng thơ" có ánh mắt mơ màng rất "nghệ" nhưng sự thật là do cô nàng không nhìn thấy gì.

Nữ sinh Hà Thành mắc bạch tạng vẫn đẹp độc lạ, nhan sắc chuẩn 'nàng thơ' khiến vạn người mê mẩn - Ảnh 7

Cũng đã gần 2 năm trôi qua, giờ đây, căn bệnh bạch tạng không còn là điều khiến Quỳnh bận tâm bởi cô hoàn toàn tỏa sáng trong chính vẻ đẹp nguyên bản của mình. Dường như chúng ta không còn nhìn thấy cô nàng 9X rụt rè, e ấp.

Nữ sinh Hà Thành mắc bạch tạng vẫn đẹp độc lạ, nhan sắc chuẩn 'nàng thơ' khiến vạn người mê mẩn - Ảnh 8

Thúy Quỳnh dần yêu thương những khác biệt của bản thân và xem chúng như một điều đặc biệt của mình: "Tôi phải chạy trốn ánh mặt trời! Còn lại, mái tóc trắng giúp mình chẳng tốn 1 đồng tiền thuốc nhuộm nào từ khi sinh ra đến giờ mà trông vẫn rất 'bắt trend'. Làn da trắng giúp mình có thể mặc mọi thứ trong tủ đồ mà chẳng sợ kén da. Và đương nhiên, "điểm cộng" lớn nhất khi là người bạch tạng là luôn nổi bật trước đám đông mà chẳng cần gây sự chú ý."

Nữ sinh Hà Thành mắc bạch tạng vẫn đẹp độc lạ, nhan sắc chuẩn 'nàng thơ' khiến vạn người mê mẩn - Ảnh 9

Hiện tại, tên tuổi của Thúy Quỳnh cũng dần được khẳng định. Cô nàng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời tranglàm đẹp có tiếng.

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