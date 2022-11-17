Thêm một mỹ nhân trở thành "cô giáo" của Hoa hậu, sắc vóc đẹp từng centimet khiến nhiều người trầm trồ

Hoa hậu Việt Nam 2022 đang dần nóng lên khi thông báo vòng chung khảo toàn quốc sẽ được diễn ra vào ngày 26/11 tới đây. Bên cạnh sự tham dự của 56 thí sinh xuất sắc nhất trên các tỉnh thành, dàn Huấn luyện viên lẫn Ban giám khảo của cuộc thi cũng nhận về nhiều sự quan tâm.

Đặc biệt, sau hàng loạt những cái tên ghi danh trong làng “cô giáo dạy catwalk” cho thí sinh Hoa hậu như siêu mẫu Nguyễn Đình Như, siêu mẫu - Á hậu Hoàng Thùy, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, siêu mẫu Minh Triệu… thì mới đây, sự xuất hiện của Trần Tuyết Như trong vai trò huấn luyện viên catwalk của các thí sinh khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Tất nhiên, để có thể đảm nhiệm vị trí quan trọng này trong một cuộc thi, người đẹp cũng phải sở hữu một profile rất “khủng”.

Trần Tuyết Như đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn các thí sinh về các kỹ năng trình diễn như đi, đứng, pose dáng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2022.

Trong hình ảnh chụp cùng các “học trò”, người đẹp 9X cũng hút trọn mọi ánh nhìn với vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo.

Đôi chân dài miên man cộng hưởng cùng hình thể nuột nà là một điểm cộng, giúp cô dù mặc kín đáo, chỉ quần tây phông nhưng cũng đủ “thôi miên” mọi ánh nhìn.

Với fans sắc đẹp, hẳn ai cũng biết bên cạnh danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2022, mỹ nhân quê gốc Thái Bình còn từng nổi tiếng là một người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời là một huấn luyện viên đào tạo model. Hơn nữa, cô còn giàu kinh nghiệm khi từng chinh chiến tại hàng loạt các cuộc thi sắc đẹp, giành nhiều giải thưởng như: Á hậu 1 Miss China Asean on Etiquette 2017 cùng 2 giải phụ: Thí sinh thanh lịch & Thí sinh có nụ cười đẹp nhất; Top 11 The Face Vietnam 2018.

Tuy nhiên, đâu chỉ dừng lại ở profile “khủng”, Tuyết Như còn sở hữu ngoại hình rất chuẩn chỉnh, đủ khiến nhiều bóng hồng làng hương sắc cũng phải ghen tị.

Được biết, mỹ nhân Thái Bình sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 82,5 - 61 - 89 (cm), thân hình săn chắc.

Mỗi khi diện áo tắm, đường cong hình thể săn chắc, nổi bật vòng nào ra vòng nấy cùng chiếc eo nổi múi cơ của cô là đặc điểm “vạn người mê”.

Đôi chân dài miên man, gần như thẳng tắp của Tuyết Như từng “làm nên chuyện” tại các sàn catwalk cũng như các sân khấu Hoa hậu.