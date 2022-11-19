Con gái lai Tây của mẫu nữ "thế hệ vàng" Ngọc Nga 12 tuổi xinh xắn hệt mẹ khi xưa, múa cực dẻo khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời

Nhịp sống trẻ 19/11/2022 10:18

Elizabeth thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ và vẻ đẹp lai Tây của bố.

Nếu với nhiều người phụ nữ công việc là quan trọng thì với siêu mẫu Ngọc Nga, cô luôn coi gia đình mới là sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời mình.

Con gái lai Tây của mẫu nữ 'thế hệ vàng' Ngọc Nga 12 tuổi xinh xắn hệt mẹ khi xưa, múa cực dẻo khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời - Ảnh 1

Siêu mẫu Ngọc Nga từng được coi là người mẫu nổi tiếng cùng thời với loạt "thế hệ vàng" như Xuân Lan, Dương Yến Ngọc, Tống Bạch Thủy, Ngọc Thúy… Thời điểm đó, hình ảnh nàng siêu mẫu xinh đẹp, cao ráo xuất hiện rất nhiều trên các trang bìa báo, tạp chí. Ngoài làm mẫu, Ngọc Nga còn theo đuổi bộ môn múa và ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng.

Con gái lai Tây của mẫu nữ 'thế hệ vàng' Ngọc Nga 12 tuổi xinh xắn hệt mẹ khi xưa, múa cực dẻo khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời - Ảnh 2

Thế nhưng, người đẹp Ván cờ tình yêu từng có khoảng thời gian rời sự nghiệp hoàn toàn để tập trung vun vén hạnh phúc gia đình. Cựu người mẫu Ngọc Nga và ông xã người Australia - Lindsay Burden - kết hôn năm 2005 và hiện có 3 người con, 2 trai là William, Edward và một cô con gái Elizabeth.

Trong số 3 con của Ngọc Nga, cô con gái út Elizabeth gây được sự chú ý hơn cả khi mới đầu năm nay, Elizabeth xuất hiện cùng mẹ Ngọc Nga trong lần mẹ tái xuất lần đầu với thời trang. Tại show thời trang ở Bà Rịa - Vũng Tàu, con gái người mẫu Ngọc Nga ngay lập tức thu hút khán giả bởi trình catwalk thành thạo, thừa hưởng bản lĩnh sân khấu từ mẹ. Đặc biệt nhất vẫn là vóc dáng cao nổi bật cùng nhan sắc lai xinh đẹp thừa hưởng từ cả mẹ và bố, ấn tượng nhất có lẽ là mái tóc xoăn dài màu vàng vừa duyên dáng vừa cá tính.

Con gái lai Tây của mẫu nữ 'thế hệ vàng' Ngọc Nga 12 tuổi xinh xắn hệt mẹ khi xưa, múa cực dẻo khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời - Ảnh 3

Được biết Elizabeth hiện tại 12 tuổi cao đến ngang tai mẹ, năm lên 11 tuổi cô bé đã đạt mốc chiều cao 1m6. Theo tiết lộ từ mẹ người mẫu, con gái cô lúc nhỏ khá nhút nhát, sợ đám đông nên thường gặp khó khăn khi xuất hiện cùng mẹ ở sự kiện. Từ đó, siêu mẫu Ngọc Nga định hướng cho con đi học lớp người mẫu nhí.

Con gái lai Tây của mẫu nữ 'thế hệ vàng' Ngọc Nga 12 tuổi xinh xắn hệt mẹ khi xưa, múa cực dẻo khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời - Ảnh 4

Con gái lai Tây của mẫu nữ 'thế hệ vàng' Ngọc Nga 12 tuổi xinh xắn hệt mẹ khi xưa, múa cực dẻo khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời - Ảnh 5

Khá bất ngờ khi Elizabeth tiếp thu và làm quen với sàn diễn rất nhanh. Thầy giáo cũng khen ngợi Elizabeth là một cô bé thông minh, có năng khiếu làm mẫu. "Quan trọng nhất, cô bé có ý thức, biết suy nghĩ, nghiêm túc với những gì mình đang làm. Tôi tin Elzabeth là một mẫu nhí tài năng của làng thời trang Việt thời gian tới".

Con gái lai Tây của mẫu nữ 'thế hệ vàng' Ngọc Nga 12 tuổi xinh xắn hệt mẹ khi xưa, múa cực dẻo khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời - Ảnh 6

Elizabeth nhanh chóng nhận được nhiều lời mời trình diễn tại các sự kiện thời trang lớn và được khen ngợi nhiều về thần thái. Thấy con gái ngày một tiến bộ, siêu mẫu Ngọc Nga cũng cảm thấy hài lòng về quyết định của mình. "Ngoài vấn đề bé dạn dĩ hơn, tôi thấy rất vui khi con bắt đầu mê sân khấu giống mẹ", Ngọc Nga từng chia sẻ.

Con gái lai Tây của mẫu nữ 'thế hệ vàng' Ngọc Nga 12 tuổi xinh xắn hệt mẹ khi xưa, múa cực dẻo khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời - Ảnh 7

Bé Elizabeth có sở thích đặc biệt với bộ môn gymnastic – thể dục dụng cụ tại nhà, được khoảng 5 năm. Elizabeth còn nhỏ nhưng rất kiên trì tập luyện, nhiều khi rất đau chân và mỏi cơ nhưng con gái Ngọc Nga chưa bao giờ từ bỏ. Có lần, cựu người mẫu Ngọc Nga đăng tải một đoạn video con gái tập thể dục dụng cụ khiến nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ trước sự dẻo dai của Lizzy.

Con gái lai Tây của mẫu nữ 'thế hệ vàng' Ngọc Nga 12 tuổi xinh xắn hệt mẹ khi xưa, múa cực dẻo khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời - Ảnh 8

Không chỉ giỏi catwalk, khéo léo tập gymnastic, con gái siêu mẫu Ngọc Nga còn chuẩn "nữ công gia chánh" khi đam mê nấu nướng và thường xuyên giúp mẹ nấu ăn vào các dịp lễ Tết. Bà mẹ 3 con tiết lộ, pancake là sở trường của ái nữ nên người mẫu Ngọc Nga rất yên tâm giao phó cho con.

Con gái lai Tây của mẫu nữ 'thế hệ vàng' Ngọc Nga 12 tuổi xinh xắn hệt mẹ khi xưa, múa cực dẻo khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời - Ảnh 9

Trong gia đình, Ngọc Nga sẽ là người dạy dỗ các con vì ông xã phải bận điều hành công ty. Bà mẹ ưu tiên dạy các con tự lập trong cuộc sống, phải biết làm các việc vặt trong nhà để sinh tồn tốt. Elizabeth và 2 anh trai hiện học trường quốc tế tại TP HCM. Bé thỉnh thoảng sẽ nhận lời làm mẫu nhí ở một số sự kiện thời trang hoặc chụp hình quảng cáo Tết. Còn lại phần lớn thời gian dành cho việc học văn hóa và tập các môn nghệ thuật mà cô bé thích.

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Từ khóa:   nhịp sống trẻ con gái Ngọc Nga người mẫu Ngọc Nga

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