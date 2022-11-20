Bỏ kiến trúc, cô gái xinh đẹp chi 4,5 tỷ học phi công, trở thành nữ cơ phó đầu tiên được Forbes vinh danh

Với chủ đề "Phụ nữ thay đổi thế giới", vừa qua sự kiện Hội nghị Phụ nữ 2022 do Forbes Vietnam tổ chức đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Sự xuất hiện của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern với màn phát biểu khẳng định vai trò của phụ nữ đã thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là phái nữ. Trong đó, đáng chú ý có câu chuyện nữ cơ phó Mạch Thị Thùy Khanh được Forbes vinh danh truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam.

Đối với giới trẻ Việt Nam, nhất là những ai quan tâm tới lĩnh vực hàng không ắt hẳn không xa lạ với cơ phó Mạch Thị Thùy Khanh. Mạch Khanh từng viral mạng xã hội với câu chuyện nữ sinh ngành kiến trúc theo đuổi đam mê, chi vài tỷ đồng để rẽ ngang ngành bay. Sau thời gian dài học trường bay ở Mỹ, TP.HCM và Singapore, cô đã trở thành cơ phó, chinh phục đam mê bay lượn bầu trời.

Mới đây, Mạch Khanh vinh dự được Forbes chọn là nhân vật truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam với nội dung "Phụ nữ trân trọng những giá trị hiện đại". Chia sẻ với chúng tôi, Khanh cho biết cô cảm thấy rất vui và tự hào khi có cơ hội đứng trên sân khấu lớn, kể câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho mọi người. Đồng thời, Khanh xem đây là thành tựu nhỏ công nhận quá trình nỗ lực của mình.

"Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu mơ ước một giấc mơ mới", đó có lẽ là điều mà nhiều người sẽ nhận ra sau khi đọc hành trình trở thành phi công của Mạch Thị Thùy Khanh.

Có mẹ công tác trong ngành hàng không, cô bé Khanh năm 13 tuổi đã từng mặc bộ đồ phi công nhí để biểu diễn ca khúc Anh phi công ơi ở Hội diễn nghệ thuật quần chúng của cơ quan mẹ. Trong những năm học Đại học, Khanh cũng nhận thấy niềm đam mê của mình với nghề phi công. Quyết tâm rẽ hướng theo đuổi điều bản thân thực sự mong muốn, Khanh dự thi và đã trúng tuyển.

Xuất phát từ đam mê, Mạch Khanh sẵn sàng gạt bỏ 4 năm đại học với tấm bằng Cử nhân trường Kiến trúc để thuyết phục gia đình lựa chọn con đường hoàn toàn mới. Khanh chia sẻ, cô vẫn yêu mến ngành nghề trước đây của mình nhưng cô mong muốn xây dựng cuộc sống vừa có đam mê với công việc, vừa có không gian và thời gian để bên cạnh những người mình yêu quý.

Cho đến hiện tại, Mạch Khanh càng cảm nhận rõ lựa chọn và quyết định của mình là đúng đắn. Đối với Mạch Khanh, công việc của một phi công không hề đơn giản hơn nghề làm kiến trúc vì phải nắm rõ nhiều kiến thức như điều khiển, máy móc, thời tiết, luật,... Hơn hết, người phi công mang sứ mệnh đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay của mình.

Chia sẻ thêm cảm nhận của mình, Mạch Khanh cho biết: "Có thể ở thời điểm hiện tại, Khanh may mắn được nhiều bạn trẻ yêu mến. Nhưng mình nghĩ mọi người đang cảm thấy tò mò về công việc của một phi công vì số lượng nữ giới làm công việc này khá ít. Thế nên những chia sẻ của mình về ngành nghề, về hành trình đến với nghề từ con số 0 cho đến vị trí cơ phó như hiện tại nên sẽ tạo sức hấp dẫn với mọi người, nhất là các bạn trẻ".

Nói thêm về Mạch Khanh, cô được biết tới là cơ phó đa tài với gần 500 giờ bay. Đồng thời, cô cũng là nữ Vlogger với kênh YouTube chia sẻ những kinh nghiệm về việc học lái máy bay. Trước đó, Khanh là sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM chuyên ngành Thiết kế đồ họa. Mặc dù rất yêu thích lĩnh vực này nhưng Khanh cảm thấy bản thân có thể lựa chọn công việc phù hợp hơn. Chính suy nghĩ này đã thúc đẩy Khanh rẽ ngang, bước sang trang khác.

Hiện tại, Mạch Khanh muốn tập trung trở thành phi công chuyên nghiệp, tích lũy được nhiều kinh nghiệm để đảm bảo tất cả chuyến bay đều hạ cánh an toàn, số lần cất cánh bằng với số lần hạ cánh. Đồng thời, cô hy vọng rằng thế hệ các bạn trẻ hôm nay sẽ càng tự tin hơn vào chính mình, tin vào đam mê và lựa chọn của mình.