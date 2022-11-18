Cô dâu, chú rể Thanh Hoá “ngã ngửa” khi được bạn thân mừng cưới vàng giả

Nhịp sống trẻ 18/11/2022 13:19

Hai chiếc nhẫn vàng giả này do bạn thân của chú rể trao tặng. Văn Công sau đó đã đem chúng ra tận tiệm vàng để kiểm chứng và khẳng định đó là vàng giả.

Mừng cưới luôn là đề tài được bàn tán nhiều nhất trong mỗi mùa cưới. Quà cưới có thể là tiền mặt, vàng bạc châu báu hoặc những món quà hiện vật… tuỳ vào mối quan hệ giữa khách mời và cô dâu, chú rể. Quà cưới không chỉ là cách thức thể hiện tình cảm, tấm lòng của người thân, bạn bè dành cho hai nhân vật chính mà còn là “có đi có lại mới toại lòng nhau”.

Cô dâu, chú rể Thanh Hoá “ngã ngửa” khi được bạn thân mừng cưới vàng giả - Ảnh 1

Mới đây, dân mạng được phen xôn xao trước câu chuyện một cặp đôi Thanh Hoá được bạn thân mừng cưới bằng vàng giả trong ngày vui. Chú rể đã tự đăng bài “bóc phốt” trên Facebook cá nhân với nội dung:

“Thanh Hoá đã ghi nhận 1 ca mừng cưới trót lọt 2 chiếc nhẫn mang nhãn hiệu VÀNG GIẢ! (1 chỉ + 1 chỉ). Tưởng qua mắt được vợ chồng em nhưng không thể đâu ạ. Em có video cận cảnh mặt người trao luôn và em cũng biết được ai là người cầm chiếc nhẫn đó… Nên đừng có làm như vậy không hay, mất tình cảm đi. Đừng để em phải đăng mặt lên đây thì lại mất vui. Chỉ mặt đặt tên luôn ạ”.

Kèm theo bài đăng là hình ảnh hai chiếc nhẫn được làm từ vàng giả cô dâu – chú rể nhận được trong ngày cưới. Bài viết nhận được hàng nghìn lượt “like” và rất nhiều bình luận quan tâm từ dân mạng. Đa phần đều chỉ trích thái độ lừa lọc từ vị khách mời này, cho rằng, họ đã đem đến vận xui cho ngày hạnh phúc của cô dâu, chú rể.

Cô dâu, chú rể Thanh Hoá “ngã ngửa” khi được bạn thân mừng cưới vàng giả - Ảnh 2

Được biết, sự việc này diễn ra trong đám cưới của cặp đôi Văn Công – Thuý Diệu, được tổ chức tại Thanh Hoá vào ngày 14/11 vừa qua.

Chú rể Văn Công chia sẻ: “Người phát hiện ra vàng giả là vợ mình vì thấy hai chiếc nhẫn này khác mới mấy chiếc vòng vàng, nhẫn vàng còn lại. Trong đống quà mừng cưới, tự nhiên lòi ra 2 chiếc khác biệt hoàn toàn. Vợ chồng mình thử ném nhẫn vàng giả xuống đất thì thấy kêu “keng” một cái, còn vàng thật thì không kêu tiếng “cộp” và không nảy lên cao vì nó nặng. Hai chiếc nhẫn vàng giả cũng không có in ấn gì”.

Cô dâu, chú rể Thanh Hoá “ngã ngửa” khi được bạn thân mừng cưới vàng giả - Ảnh 3

Câu chuyện sau khi được đăng tải khiến nhiều người dùng mạng xôn xao. Một số phê bình người bạn tặng vàng giả cho cô dâu chú rể. Số ít lại cho rằng đó chỉ là câu chuyện “câu view” của chủ nhân tiệc cưới hoặc là trò đùa của người bạn thân. 

Tuy nhiên chú rể Văn Công khẳng định, câu chuyện hoàn toàn là thật và không có chuyện "câu view". 

“Mình cũng nghĩ đi nghĩ lại và hiểu được tại sao người ấy lại hành xử như vậy. Nhưng chuyện qua rồi nên mình không muốn chỉ tận mặt làm gì. Vả lại nếu đó chỉ là một trò đùa thì sau khi mình đăng lên mạng xã hội, người ấy phải vào giải thích. Từ hôm đó tới giờ mình vẫn không nhận được bất cứ thông tin nào từ người tặng”, chú rể Văn Công nói. 

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Từ khóa:   đám cưới vàng giả cô dâu chú rể Thanh Hóa

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