Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô, 2 người tử vong thương tâm

Xã hội 23/11/2022 12:08

Vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình giữa 3 xe ô tô với nhau khiến 2 người tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Zing News vào rạng sáng 23/11, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Km 459+800 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.

Lúc này, xe khách do N.A.Đ. (sinh năm 1985, ở Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa, xảy ra va chạm với xe máy do một nam tài xế khoảng 40 tuổi cầm lái.

Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô, 2 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông 

Theo thông tin tin từ báo Giao Thông cho biết thêm sau va chạm, ôtô khách đánh lái sang đường và tông vào ôtô biển số 29C do Đ.V.T. (sinh năm 1979, quê Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến 1 người điều khiển xe mô tô và 1 người điều khiển xe ô tô tải tử vong tại chỗ, 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện lực lượng chức năng huyện Lạc Thủy đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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