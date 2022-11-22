Xảy ra mâu thuẫn, ô tô 'điên' tông thẳng vào 2 người phụ nữ ở cây xăng khiến một người tử vong

Xã hội 22/11/2022 11:44

Do mâu thuẫn cá nhân trước đó, tài xế ô tô ''điên'' đã đạp thẳng ga tông vào 2 người phụ nữ khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ Zing News sự việc xảy ra vào rạng sáng 22/11 tại cây xăng ở xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).

Đoạn video do người dân có mặt tại nơi xảy ra sự việc cho thấy giữa 2 người phụ nữ và lái xe có mâu thuẫn. Khi đến cây xăng trên, hai người phụ nữ đã dùng vật lạ ném vỡ kính chiếc ôtô.

Xảy ra mâu thuẫn, ô tô 'điên' tông thẳng vào 2 người phụ nữ ở cây xăng khiến một người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet  

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người gồm cả nam và nữ đuổi theo một chiếc ô tô con màu trắng đang đi lùi trong khu vực cây xăng. Chiếc xe này bất ngờ chuyển hướng đi thẳng, tăng tốc, hất một người phụ nữ lên nắp capo. Người này bị rơi xuống đất và cuốn vào gầm xe.

Không dừng lại ở đó, ô tô tiếp tục tăng tốc đâm vào 1 phụ nữ khác rồi bỏ chạy ra đường.

Sau vụ việc, 1 phụ nữ đã tử vong, một người phải cấp cứu tại bệnh viện. Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các phòng nghiệp vụ của công tỉnh đã vào cuộc điều tra vụ việc.

“Chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc”, lãnh đạo công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.

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