Thương tâm nữ sinh lớp 9 bị xe tải cán tử vong tại chỗ trên đường về nhà

Xã hội 24/11/2022 14:46

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 24/11 trên đường ĐT 743B thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM cho biết vào 13 giờ chiều 24/11, Công an TP Thuận An và Trạm CSGT quốc lộ 13 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương) đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe tải và xe đạp. Nạn nhân là em Nguyễn Thị C (14 tuổi, quê Bắc Giang).

Thương tâm nữ sinh lớp 9 bị xe tải cán tử vong tại chỗ trên đường về nhà - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công An TP.HCM  

Theo đó, gần 11 giờ trưa cùng ngày, chiếc xe tải BS:17H-011.19 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ quốc lộ 13 đi ngã tư 550. Khi đến đoạn cầu Ông Bố (thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì va chạm với xe đạp do em C cầm lái chạy cùng chiều. Va chạm làm cho bé gái ngã xuống đường bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ.

Thương tâm nữ sinh lớp 9 bị xe tải cán tử vong tại chỗ trên đường về nhà - Ảnh 2
Chiếc xe đạp của nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn đường đang thi công dang dở, trời mưa lớn khiến mặt đường xấu, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng thành phố Thuận An có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông tránh ùn tắc cục bộ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

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