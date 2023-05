Cũng góp mặt trong phiên tòa với vai trò là người đòi lại công bằng cho bé Vân An là Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã đưa ra những nhận định buộc tội thích đáng dành cho 2 kẻ thủ ác, dù cho không được Thẩm phán chấp nhận chuyển tội của cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái từ hành hạ người khác sang tội giết người. Tuy nhiên, những sự cố gắng của ông đã ít nhiều giúp cho người dân có niềm tin hơn vào một cuộc sống công bằng, pháp luật nghiêm minh và đòi lại được công bằng cho nạn nhân là bé Vân An.

Bài đăng chào tạm biệt bé Vân An của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây trên MXH của mình, luật Sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã nói lời chia tay với bé Vân An khiến người đọc không khỏi phần xúc động. Bản thân ông cho biết, dù chưa từng tiếp xúc hay được nhìn thấy bé Vân An một lần nào trong đời nhưng ông vẫn luôn coi bé Vân An là con gái của mình: ''Luật sư luôn tự hào có người Con Gái Vân An''.