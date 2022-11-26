Luật sư Nguyễn Anh Thơm xúc động nói lời cuối tạm biệt bé Vân An, khép lại vụ án hành hạ trẻ em khiến dư luận phẫn nộ nhất trong hơn 1 năm qua

Xã hội 26/11/2022 17:36

Trước khi quay trở về Hà Nội, luật sư của bé Vân An là ông Nguyễn Anh Thơm đã có đôi lời gửi đến bé gái khiến người đọc không khỏi phần xúc động.

Vào ngày hôm qua (25/11), vụ án hành hạ bé gái 8 tuổi của 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái khiến người dân Việt Nam phẫn nộ nhiều nhất trong suốt hơn 1 năm qua cuối cùng cũng đã chính thức khép lại với hình phạt thích đáng dành cho 2 kẻ tàn độc. 

Luật sư Nguyễn Anh Thơm xúc động nói lời cuối tạm biệt bé Vân An, khép lại vụ án hành hạ trẻ em khiến dư luận phẫn nộ nhất trong hơn 1 năm qua - Ảnh 1
Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Chụp màn hình 

Cũng góp mặt trong phiên tòa với vai trò là người đòi lại công bằng cho bé Vân An là Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã đưa ra những nhận định buộc tội thích đáng dành cho 2 kẻ thủ ác, dù cho không được Thẩm phán chấp nhận chuyển tội của cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái từ hành hạ người khác sang tội giết người. Tuy nhiên, những sự cố gắng của ông đã ít nhiều giúp cho người dân có niềm tin hơn vào một cuộc sống công bằng, pháp luật nghiêm minh và đòi lại được công bằng cho nạn nhân là bé Vân An. 

Luật sư Nguyễn Anh Thơm xúc động nói lời cuối tạm biệt bé Vân An, khép lại vụ án hành hạ trẻ em khiến dư luận phẫn nộ nhất trong hơn 1 năm qua - Ảnh 2
Bài đăng chào tạm biệt bé Vân An của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây trên MXH của mình, luật Sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã nói lời chia tay với bé Vân An khiến người đọc không khỏi phần xúc động. Bản thân ông cho biết, dù chưa từng tiếp xúc hay được nhìn thấy bé Vân An một lần nào trong đời nhưng ông vẫn luôn coi bé Vân An là con gái của mình: ''Luật sư luôn tự hào có người Con Gái Vân An''.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm xúc động nói lời cuối tạm biệt bé Vân An, khép lại vụ án hành hạ trẻ em khiến dư luận phẫn nộ nhất trong hơn 1 năm qua - Ảnh 3

Luật sư Nguyễn Anh Thơm xúc động nói lời cuối tạm biệt bé Vân An, khép lại vụ án hành hạ trẻ em khiến dư luận phẫn nộ nhất trong hơn 1 năm qua - Ảnh 4

Luật sư Nguyễn Anh Thơm xúc động nói lời cuối tạm biệt bé Vân An, khép lại vụ án hành hạ trẻ em khiến dư luận phẫn nộ nhất trong hơn 1 năm qua - Ảnh 5
 Bức thư gửi bé Vân An của vị luật sư - Ảnh: Chụp màn hình 

Trước đó theo thông tin từ báo VnExpress cho biết "Hành vi của Trang là quá tàn ác đối với người lệ thuộc mình, mất nhân tính, thực hiện vì động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ, phạm tội với trẻ em...", HĐXX nhận định và tuyên phạt Trang mức án tử hình về tội Giết người; 3 năm tù về tội Hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm xúc động nói lời cuối tạm biệt bé Vân An, khép lại vụ án hành hạ trẻ em khiến dư luận phẫn nộ nhất trong hơn 1 năm qua - Ảnh 6
 

Luật sư Nguyễn Anh Thơm xúc động nói lời cuối tạm biệt bé Vân An, khép lại vụ án hành hạ trẻ em khiến dư luận phẫn nộ nhất trong hơn 1 năm qua - Ảnh 7
2 kẻ thủ ác bị tòa tuyên án vào ngày hôm qua - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống  

Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm; tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Trong hơn một giờ đứng nghe toà tuyên án, Trang và Thái đều tỏ ra bình tĩnh. Ngoài sân toà, hàng trăm người dân bày tỏ đồng tình với bản án sơ thẩm này.

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