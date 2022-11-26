Mới đây lực lượng chức năng tại xã Tân Bình, thị xã La Gi cho biết hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của của Phó trưởng Công an.

Thông tin ban đầu từ báo Dân Việt cho biết vào khoảng 10h sáng 26/11, người dân đi vào vườn tràm (thuộc thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) thì phát hiện một người tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tràm.

Người dân hốt hoảng, nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Qua công tác khám nghiệm ban đầu, người tử vong được xác định là Thiếu tá Trần Đăng Thọ (SN 1984), Phó trưởng Công an xã Tân Bình, thị xã La Gi.

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của ông Thọ - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm qua công tác khám nghiệm ban đầu, người chết được xác định là Thiếu tá Trần Đăng Thọ. Theo nhiều nguồn tin, thời gian vừa qua, Thiếu tá Thọ gặp nhiều chuyện buồn trong gia đình.

Cạnh nơi người đàn ông này treo cổ là mộ của mẹ ruột và bên mộ này có nhiều trái cây, hoa còn tươi. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này.

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