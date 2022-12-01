Nhân viên tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại cây xăng

Xã hội 01/12/2022 09:14

Mới đây một người đàn ông vừa được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại một cây xăng trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) không khỏi khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 30/11, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, tại cây xăng dầu xã Sơn Phú vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn D. (37 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Vào sáng cùng ngày, anh D. cùng một người đàn ông khác đi xe máy ghé vào cây xăng trên địa bàn xã Sơn Phú để đổ xăng. Trong lúc nhân viên đang đổ xăng thì anh D. vào khu vực nhà vệ sinh.

Nhân viên tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại cây xăng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, trong lúc nhân viên đang đổ xăng thì người đàn ông đi cùng lặng lẽ vào khu vực nhà vệ sinh.

Sau khi đổ xăng xong, không thấy bạn ra nên mọi người đi tìm bất ngờ phát hiện người đàn ông trên đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa người đàn ông đến Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn để cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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