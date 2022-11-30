Thương tâm bé trai 5 tuổi tử vong bất thường khi đang đi học ở trường mầm non

Xã hội 30/11/2022 09:08

Dù đã được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng bé trai 5 tuổi vẫn tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào tối 29/11 bà Lê Thị Thu Hoài - Trưởng Phòng Giáo dục và  Đào tạo huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định - xác nhận bé T.H.A (5 tuổi, ngụ địa phương), học sinh Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), đã tử vong vào trưa cùng ngày sau khi được đưa từ trường đến trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Theo bà Lê Thị Thu Hoài, bước đầu Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ báo cáo rằng trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm ở trường xong, bé A. được các cô giáo cho đi ngủ như mọi khi. Sau đó, thấy bé A. không ngủ, cô giáo đến kiểm tra thì phát hiện bé có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Thương tâm bé trai 5 tuổi tử vong bất thường khi đang đi học ở trường mầm non - Ảnh 1
Ngôi trường nơi bé A. tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngay sau đó, bé A. được các cô giáo đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân cấp cứu, đồng thời gọi điện thoại báo cho gia đình biết. Tuy nhiên, bé A. đã tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm lãnh đạo Trung tâm Y tế H.Hoài Ân, cháu A. được đưa đến trung tâm lúc hơn 12 giờ cùng ngày nhưng tử vong trước khi đến nơi.

Bà Lê Thị Thu Hoài, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hoài Ân, cho biết Trường mầm non Tăng Bạt Hổ đã có báo cáo ban đầu về vụ việc học sinh tử vong nói trên. Tuy nhiên, nguyên nhân cháu A. tử vong hiện đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

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