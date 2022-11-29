Mới đây một cháu bé 11 tuổi bị cha mẹ mắc bệnh tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày và được lực lượng công an giải cứu thành công.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào chiều 29/11, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin trên. Theo đó, sáng cùng ngày, qua nắm tình hình, Công an xã Chư Kbô phát hiện cháu M. (11 tuổi, ngụ xã Chư Kbô) bị nhốt trong nhà nhiều ngày. Anh H. và chị N. (cha mẹ cháu M.) đều bị bệnh tâm thần. Thời gian qua, 2 người này sống khép kín trong nhà, không tiếp xúc với ai.

Căn nhà nơi cháu M. bị giam giữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo Nhân Dân cho biết thêm ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an xã Cư Kbô, sáng 29/11, Công an huyện Krông Búk đã cử lực lượng phối hợp Công an xã Chư Kbô khống chế hai vợ chồng anh H. và chị N. giải cứu thành công cháu M.

Cháu M. được lực lượng chức năng giải cứu - Ảnh: Báo Nhân Dân

Hiện nay cháu M. đã an toàn, sức khỏe ổn định và được bàn giao cho người thân chăm sóc, đồng thời tiến hành đưa cha, mẹ của cháu bé vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để điều trị.

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