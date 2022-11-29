Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 10 đâm bạn học tử vong ở Thái Bình

Xã hội 29/11/2022 11:23

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 10 đâm bạn tử vong ở Thái Bình, hình phạt dành cho nghi phạm đang là điều được nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào sáng 29/11, thông tin từ một lãnh đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên H.Thái Thụy (Thái Bình - gọi tắt là Trung tâm) xác nhận một nam sinh tử vong sau khi xô xát với bạn học tại cổng trường. Nạn nhân là Q.A. (trú xã Thái Thượng, H.Thái Thụy, Thái Bình), học sinh lớp 10 tại Trung tâm.

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Ảnh minh họa

Vào trưa 21/11, tại khu vực bên ngoài Trung tâm, Q.A. và nam sinh Bùi Ngọc Kh. (học cùng khối 10 tại Trung tâm, trú TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy) xảy ra xô xát.

Trong lúc xô xát, Kh. dùng dao đâm Q.A. khiến em này bị thương. Nạn nhân Q.A. được người dân đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, do mất nhiều máu, một tuần sau, Q.A. tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Thái Thụy đã tiến hành tạm giữ đối với Bùi Ngọc Kh. để điều tra hành vi dùng dao nhọn đâm bạn học khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý theo thông tin từ báo Báo Tri thức và Cuộc Sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 101 khi có căn cứ xác định nghi phạm khi phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù. Đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại, nếu học sinh này có tài sản, sẽ phải bồi thường.

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Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - Ảnh: Báo Tri Thức và Cuộc Sống 

Trường hợp không có tài sản thì cha mẹ sẽ phải liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền chi phí mai táng và khoản bồi thường tổn thất về tinh thần. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì tòa án sẽ giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng bị xâm hại.

Theo luật sư Tùng, các cháu còn nhỏ tuổi, nhận thức về pháp luật và xã hội là rất hạn chế nên rất cần sự quan tâm giáo dục của gia đình và nhà trường để nắm bắt tâm lý, hành vi và ngăn chặn các tiêu cực nếu có trong quan hệ xã hội.

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