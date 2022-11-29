TP.HCM: Lời khai của tài xế tông CSGT để bỏ chạy trên phố

Mới đây vụ tài xế lái ô tô tông ngã xe đặc chủng CSGT ở TP.HCM, tại cơ quan điều tra người này thừa nhận hành vi vi phạm và khai nguyên nhân vụ việc.
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Theo thông tin từ báo VTC News vào tối 28/11, liên quan đến vụ ô tô tông ngã xe đặc chủng của CSGT ở TP.HCM rồi bỏ chạy, đại diện Phòng Cảnh sát đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho hay, người điều khiển phương tiện tên Lý Quang D. (SN 1985, ngụ Đồng Nai).
Theo đó, vào lúc 12h40 cùng ngày, tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Trãi, Tổ Tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc PC08, Công an TP.HCM) phát hiện ô tô mang BKS 60K-049.20 đi trên đường Nguyễn Tri Phương, hướng từ Cầu Nguyễn Tri Phương về vòng xoay Nguyễn Tri Phương có hành vi rẽ phải vào đường Nguyễn Trãi khi đèn đỏ.
Sau đó, xe này tiếp tục đi đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Huỳnh Mẫn Đạt. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu người điều khiển phương tiện xuống xe để giải quyết vụ việc vi phạm.
Tuy nhiên, Lý Quang D. điều khiển ô tô tông ngã xe đặc chủng của cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Trần Đình Xu, Tổ công tác đã dừng được phương tiện nói trên.
Tổ công tác cho biết lúc đó, ô tô có 1 phụ nữ và 1 trẻ em đi cùng. Lúc dừng xe, tài xế xuống trình bày lý do con bị bệnh, đang trên đường đến bệnh viện, tinh thần hoảng loạn nên đã có hành vi vi phạm trên.
Theo PC08, sau khi làm việc với Tổ công tác, ông Lý Quang D. nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D. về các hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và không chấp hành hiệu lệnh của người khiển giao thông. Tổng mức phạt của 2 hành vi này là 10 triệu đồng và tài xế bị tước giấy phép lái xe 3 tháng.
Trước đó theo thông tin từ báo Lao Động vào chiều ngày 28/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài 7 giây ghi lại cảnh xe ôtô tông ngã xe đặc chủng của lực lượng CSGT rồi bỏ chạy gây xôn xao dư luận.
Theo nội dung trong video, hai chiến sĩ CSGT dừng bên ngoài một chiếc xe ôtô màu vàng. Sau đó, người lái xe ôtô tông ngã xe đặc chủng của CSGT dựng phía trước rồi bỏ chạy. Khi chiếc xe ôtô này bỏ chạy, một chiến sĩ CSGT đã dùng gậy đập vào kính xe ôtô nhưng tài xế vẫn không dừng lại.