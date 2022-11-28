Đối tượng sát hại nữ chủ quán cà phê đeo nhiều vàng đã bị bắt giữ

Xã hội 28/11/2022 17:28

Mới đây lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ven quốc lộ 50, tỉnh Long An.

Theo thôn tin từ bào Tiền Phong vào ngày 28/11, Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một quán cà phê trên quốc lộ 50 (đoạn qua địa bàn ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc).

Liên quan đến vụ việc, một nguồn tin xác nhận với PV, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án mạng này khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đối tượng tình nghi khoảng 45 tuổi, dáng người cao và gầy, da ngăm đen, mặc áo sơ mi sọc đen trắng, áo khoác màu đen bên ngoài. Thời điểm bắt giữ, khám xét trong ví tiền cá nhân của nghi phạm có giấy tờ tùy thân, giấy mua bán vàng cùng một số tiền…

Đối tượng sát hại nữ chủ quán cà phê đeo nhiều vàng đã bị bắt giữ - Ảnh 1
Trương Công Minh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết đối tượng có tên Trương Công Minh (38 tuổi; ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận ngày 25/11 đã đến quá cà phê của bà D. uống nước rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Minh dùng dao đâm vào lưng bà D. 2 nhát dẫn đến tử vong, sau đó chiếm đoạt nhiều nữ trang và hơn 8 triệu đồng của nạn nhân rồi trốn lên Đồng Nai.

 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao vào vùng ngực, bụng, trên đầu bị vật cứng đập gây chấn thương vùng não.

Đối tượng sát hại nữ chủ quán cà phê đeo nhiều vàng đã bị bắt giữ - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong  

Gia đình nạn nhân cho biết, bà D sống một mình và kinh doanh quán cà phê, nước giải khát ở địa chỉ trên. Bình thường người phụ nữ này hay đeo nhiều vòng vàng. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện vụ việc, số trang sức bà D đeo trên người cùng nhiều tài sản trong nhà với gần 20 cây vàng và tiền mặt đã không còn.

Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 12h cùng ngày, một đối tượng là nam giới đi xe máy vào quán uống cà phê. Gần 3h sau, đối tượng này mới rời đi. Sau đó, người dân phát hiện bà D đã tử vong.

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