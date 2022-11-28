Liên quan đến vụ nam thanh niên rơi từ lầu cao chung cư Hà Nội tử vong tại chỗ, lực lượng chức năng thông qua tìm hiểu cho biết trước khi xảy ra sự việc người đàn ông này vừa mới chở con đi học về.

Theo thông tin từ báo Infonet/VietNamNet cho biết vào rưa 28/11, một lãnh đạo Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân nam thanh niên rơi từ toà B chung cư khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ xuống đất tử vong”.

Theo vị lãnh đạo Công an phường Đại Kim, nạn nhân sinh năm 1991, sinh sống tại tầng 24 của tòa nhà; trước khi rơi xuống đất tử vong, nam thanh niên này còn đưa con đi học, vì vợ anh này đi làm trước. Khi tử vong, anh còn mặc quần áo rất gọn gàng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Infonet/VietNamNet

Nói về nguyên nhân tử vong, vị lãnh đạo Công an phường Đại Kim chia sẻ: “Dư luận đồn đoán nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân chính xác về vụ việc…”.

Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên người dân có mặt tại nơi xảy ra vụ việc cho biết vào khoảng 8 giờ sáng nay 28/11, khi đang ở tòa B của khu đô thị này thì nghe tiếng động mạnh nên chạy ra khu vực sân thì phát hiện một thi thể nam giới trên vũng máu. Những người này đã báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-nam-thanh-nien-roi-tu-lau-cao-chung-cu-ha-noi-xuong-dat-tu-vong-tai-cho-529380.html