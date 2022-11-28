Vụ nam sinh qua đời do ngộ độc thực phẩm tại trường Ischool Nha Trang: Nhà trường đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến nạn nhân xấu số

Xã hội 28/11/2022 09:39

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể ở trường Ischool Nha Trang, sau gần một tuần cho học sinh nghỉ học mới đây nhà trường đã mở cửa trở lại.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết sau một tuần nghỉ học, hơn 6h sáng nay, học sinh Ischool Nha Trang trong trang phục chỉnh tề tới trường. Nhiều em được cha mẹ đưa đi học bằng xe máy, trong khi một số em tự đi. Tới nơi, các em được thầy cô chỉ dẫn, tập trung ở sân trường trước giờ vào học.

Sau lễ chào cờ, tập thể thầy cô và học sinh nhà trường dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ tới nam sinh lớp 1 đã qua đời trong vụ ngộ độc. 

Vụ nam sinh qua đời do ngộ độc thực phẩm tại trường Ischool Nha Trang: Nhà trường đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến nạn nhân xấu số - Ảnh 1

Vụ nam sinh qua đời do ngộ độc thực phẩm tại trường Ischool Nha Trang: Nhà trường đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến nạn nhân xấu số - Ảnh 2
 Một phút mặc niệm danh cho nam sinh xấu số - Ảnh: Báo VietNamNet 

Hiệu trưởng Phạm Hữu Bình chia sẻ, vụ ngộ độc đã khiến một nam sinh lớp 1 tử vong, hàng trăm học sinh cùng nhiều giáo viên phải điều trị và việc học cũng gián đoạn một tuần. Đến nay, học sinh sức khỏe đã ổn định, chỉ còn hai em đang điều trị. 

Thầy Bình cũng thay mặt trường gửi lời xin lỗi tới học sinh toàn trường về sự cố vừa qua, mong các em thông cảm và chuyển lời tới phụ huynh, hứa không để xảy ra trường hợp tương tự. 

Hai tuần đầu, trường chỉ tổ chức học một buổi, không tổ chức bán trú. Đối với học sinh chưa thể tới lớp, đơn vị này cũng lên kế hoạch tổ chức ôn tập đầy đủ kiến thức cho các em trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 1. 

Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa, dinh dưỡng cũng túc trực để theo dõi sức khỏe và tư vấn cho học sinh, phụ huynh. 

Trước đó theo thông tin từ báo Tiền Phong vào trưa 17/11, trường iSchool Nha Trang (đường Hai Bà Trưng, TP. Nha Trang) tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh với các món cơm gà, gỏi gà, cánh gà chiên, sốt trứng, canh, dưa leo… Khi trở về nhà vào chiều tối cùng ngày, hàng trăm học sinh trường này được gia đình đưa đi nhập viện vì có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Vụ nam sinh qua đời do ngộ độc thực phẩm tại trường Ischool Nha Trang: Nhà trường đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến nạn nhân xấu số - Ảnh 3
Trường Ischool Nha Trang - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Từ ngày 17/11 đến 22/11, các bệnh viện ghi nhận hơn 600 học sinh bị ngộ độc. Nguyên nhân ngộ độc được các cơ quan chức năng xác định là do món cánh gà chiên và nước mắm nhiễm khuẩn. Tới ngày 23/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường iSchool vì có dấu hiệu tội phạm.

Sau vụ ngộ độc tập thể này, nhiều phụ huynh đã bày tỏ bức xúc và có ý kiến gửi tới trường iSchool Nha Trang. Trong số nhiều ý kiến, phụ huynh yêu cầu dọc hành lang, khu vực công cộng của trường phải được lắp camera. Trường phải bố trí bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng, chuyên khoa tiêu hóa túc trực để khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe cho học sinh ít nhất trong 6 tháng.

Phụ huynh cũng kiến nghị cần giám sát kỹ vấn đề vệ sinh thức ăn, nước uống, nguồn gốc nhập nguyên liệu đầu vào của trường. Mỗi bữa ăn, trường phải công khai món ăn cho cha mẹ biết. Đơn vị chủ quản trường iSchool Nha Trang phải tổ chức đối thoại với Ban phụ huynh 4 lần trong 1 năm.

Ông Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng trường iSchool Nha Trang, cho biết trường sẽ thanh toán chi phí điều trị, tái khám cho tất cả học sinh bị ngộ độc ở bệnh viện lẫn điều trị tại nhà. Theo ông Bình, trường ký hợp đồng với ông Bùi Phúc Lam (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) cung cấp bữa ăn cho học sinh. Ông Lam tự lấy nguồn nguyên liệu và chế biến thức ăn tại bếp của trường theo đúng quy định. Hộ kinh doanh của ông Lam đủ các giấy chứng nhận theo đúng quy định, quy trình và cơ quan y tế Khánh Hòa đã kiểm tra.

Về số tiền 70.000 đồng mà phụ huynh băn khoăn là cao, nhưng không đảm bảo chất lượng món ăn, vị Hiệu trưởng trường iSchool nói số tiền trên bao gồm chi phí bán trú, trong đó ngoài bữa ăn còn chi phí điện, nước, người dọn dẹp, nấu ăn, chỗ ngủ…

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